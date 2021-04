Jeu-questionnaire: à vous de jouer

Question #8

Photo d'archives

Le 28 avril 1967, Muhammad Ali refusait de s’enrôler dans l’armée alors que les États-Unis étaient en pleine guerre du Vietnam. On l’a alors dépouillé de son titre de champion du monde, on l’a condamné à cinq ans de prison et on l’a banni de la boxe. Combien d’années se sont écoulées avant qu’il retourne dans un ring ?