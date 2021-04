Jeux vidéo: jouer avec «Alice au pays des merveilles»

Oeuvre littéraire immense de Lewis Carroll, «Alice au pays des merveilles» a inspiré bien des créateurs parmi lesquels (et non le moindre) Walt Disney qui a animé la petite fille en 1951. Mais, outre de nombreux cinéastes, musiciens et auteurs, le roman continue d’éveiller l’imaginaire des créateurs de jeux vidéo.

En 2010, les studios Disney confient une mission d’importance à Tim Burton: celle d’offrir une nouvelle version d’«Alice au pays des merveilles». Les producteurs font alors appel au studio français Etranges Libellules Studios pour développer un jeu à l’image du film.

Mia Wasikowska, Michael Sheen et Crispin Glover reprennent d’ailleurs leurs rôles dans «Disney Alice in Wonderland» pour PC (pour Windows en français via Steam (https://store.steampowered.com/app/316030/Disney_Alice_in_Wonderland/) et pour la Nintendo Wii. Il appartient au joueur d’aider Alice à parcourir le pays des merveilles en résolvant des énigmes.

Les nostalgiques du dessin animé, eux, se dirigent vers My Emulator (https://myemulator.online/emu?game=MTY0NDY) pour y retrouver la version Game Boy Advance du jeu, sorti en 2000 et inspiré du dessin animé. Et je vous préviens, ça a vieilli!

Bien glauque...

Bien loin de Disney, le concepteur de jeu American McGee (il a fait partie de l’équipe de «Doom» et «Quake») s’empare d’Alice et livre «American McGee's Alice» (https://www.ea.com/fr-ca/games/alice) en 2000. Aujourd’hui introuvable à part sur le Markeplace de Xbox (marketplace.xbox.com), le titre met en scène la fillette internée dans un asile. Le tout est sombre et glauque... et fait le bonheur des fans.

En 2011, il signe «Alice: retour au pays de la folie» («Alice: Madness Returns» en version originale) pour PC, Play Station 3, Xbox One et Xbox 360 (via EA, https://www.ea.com/fr-ca/games/alice/alice-madness-returns). Alice vit désormais dans un orphelinat réservé aux enfants traumatisés. Pour tenter de recouvrer son équilibre mental, elle retourne au pays des merveilles en suivant le lapin blanc et se bat pour ne pas sombrer dans la folie.

America McGee travaille actuellement sur «Alice: Asylum», le prochain volet des aventures d’Alice qui aura 20 ans. Son site officiel (https://www.americanmcgee.com/) comprend des informations et des images du titre annoncé pour 2021.

Un peu de «vintage»!

En 1984, Steve Capps s’amuse à écrire «Through The Looking Glass» spécifiquement pour l'ordinateur Lisa et le Macintosh d’Apple. Le titre est un jeu d’échecs transformé, le but étant de capturer les pièces de l’ordinateur alors que les mouvements d’Alice sont de plus en plus limités.

En 2009, pour fêter le 25e anniversaire du jeu, Steve Capps sort «AliceX» pour iOS en y ajoutant quelques fonctionnalités. Et une version simplifiée, ainsi que le lien vers «AliceX», est disponible sur son site officiel (onedoto.com/iPhone/Alice/index.php).

L’un des jeux les plus intéressants est «Alice: An Interactive Museum», sorti en 1991, titre «point and click» («pointez et cliquez») dans la veine de «Myst» et autres classiques du genre. Le joueur erre dans une vaste demeure de 12 pièces et doit rassembler les cartes manquantes d’un jeu de 53 cartes afin de décrypter les énigmes et ainsi découvrir la dernière pièce de la maison. Extrêmement rare (une copie s’est vendue à plus de 2000 $ US sur eBay), ce titre est néanmoins disponible pour téléchargement pour MacOS 9 (https://www.macintoshrepository.org/5054-alice-an-interactive-museum).

Le plein de mini-jeux

Puisque «Alice au pays des merveilles» fait désormais partie du domaine public, tout le monde s’en empare. Ainsi, «Alice in Wonderland - Hidden Objects» (pour Windows en français via Steam (https://store.steampowered.com/app/812110/Alice_in_Wonderland__Hidden_Objects/) offre aux joueurs amateurs une quantité de puzzles et d’objets à trouver dans un somptueux décor. Tout est simple, le titre est intuitif et chaque scène présentée recèle un certain nombre d’objets. Une détente rapide à petit prix.

La perte de temps (utile) de la semaine

Sortez vos téléphones ou vos tablettes, voici de quoi vous amuser avec Alice, tant pour les appareils Apple qu’Android.

Via le App Store:

«Alice in Wonderland: A Hidden Object Game» (https://apps.apple.com/us/app/alice-in-wonderland-a-hidden-object-game/id1073326926) dans lequel il faut trouver pas moins de 324 objets cachés dans de superbes illustrations.

«Alice Trapped in Wonderland» (https://apps.apple.com/us/app/alice-trapped-in-wonderland/id673612506), aventure de type «pointez et cliquez» qui entraîne le joueur dans un univers enchanteur.

Via le Google Play Store:

«Alice's Adventures in Wonderland - Adventure Game» (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.JuhaniPaaso.AliceWonderland) qui plonge le joueur dans l’univers du livre au moyen de visuels étonnants de qualité.

«Alice in Wonderland : Seek and Find Games Free» (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crispapp.seekandfind.aliceinwonderland) avec son visuel naïf et pastel est un titre familial qui reprend les éléments classiques d’une traque aux objets cachés.