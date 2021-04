La faute sur les erreurs

Jeff Petry a rappelé que le Canadien contrôlait toujours sa propre destinée pour une place en séries, réfutant un sentiment de nervosité au sein de l’équipe avec les Flames qui soufflent maintenant à quatre points.

• À lire aussi: Une deuxième défaite en autant de soirs pour le CH

Le sentiment d’urgence reste difficile à percevoir chez le CH depuis maintenant plusieurs semaines. Dominique Ducharme sait très bien que la marmite chauffe de plus en plus, mais il n’adhérait pas à la théorie d’un manque d’engagement face aux Flames dans ce revers de 5 à 2.

À ses yeux, le sentiment d’urgence était présent quand on a déposé la rondelle au centre de la glace au Scotiabank Saddledome.

« En première période, nous ne sommes pas sortis sans un sentiment d’urgence, a noté Ducharme après une assez longue pause pour choisir les bons mots. Nous exercions une bonne pression sur leurs défenseurs et ils avaient de la difficulté à sortir de leur territoire. Mais ils ont marqué à la fin de la première période. Il y a aussi eu un but des Flames après une mise en jeu perdue et deux autres erreurs. En général, je trouve qu’on a mieux exécuté. Ils ne nous ont pas surpassés dans la façon de jouer. Nous avons fait des erreurs coûteuses. »

Dans les erreurs coûteuses, il y a la bataille à un contre que Jeff Petry a perdue contre Andrew Mangiapane avant le troisième but des Flames, le deuxième du match de Gaudreau. L’autre erreur va au dossier de Jesperi Kotkaniemi, qui a commis un revirement en zone neutre avant le but de Brett Ritchie.

Ducharme a refusé d’attribuer les erreurs coûteuses sur le signe d’une équipe en perte de confiance.

« Encore là. Le deuxième but, c’était une mise en jeu. Pas une question d’effort ou d’engagement. C’était une mise en jeu et un tir rapide qui passe à travers tout le monde. Ensuite, il y a une autre erreur. On n’a pas lâché. À 3-2, on jouait encore pour gagner en troisième période. Mais on a fait une autre erreur. »

Encore 11-7

Pour un deuxième match d’affilée, le CH a fait confiance à une formation avec onze attaquants et sept défenseurs. Pour ajouter à la complexité, Ducharme a terminé la soirée avec seulement dix attaquants à sa disposition en raison de la blessure à Tomas Tatar.

« Ce n’est pas la situation idéale de jouer à 11 attaquants et 7 défenseurs, a reconnu Ducharme. Mais quand nous avons appris que Pauly [Paul Byron] et Jo [Jonathan Drouin] étaient pour s’absenter, nous avons parlé avec Marc [Bergevin]. Nous avons essayé d’avoir 12 attaquants, mais l’unique façon d’y arriver, c’était comme ce soir. »

Encore une fois, ça revient à une question mathématique et au respect du plafond salarial. Ducharme l’a dit plus d’une fois, il a les mains liées en raison de la difficile gestion du plafond. Et la blessure à Carey Price a ajouté une couche de plus puisqu’il faut maintenant compter trois salaires à la position de gardien.