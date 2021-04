Le top 15 pour la truite grise

Afin de vous aider à capturer plus de poissons, j’ai dressé une liste des offrandes les plus performantes à utiliser, avec la collaboration de Jean-Paul Sauriol, du Pro Shop Canadian Tire de Sainte-Agathe-des-Monts, de Brian Bertrand, de Sail Laval, de Stéphane Cloutier, de Latulippe de Trois-Rivières, de Duilio Londero, de Londero Sports de Saint-Jean-sur-Richelieu, et de Normand Dubé, du Pavillon chasse et pêche de Granby.

1. Bomber Long A

Photo courtoisie

Cette série de devons allongés imite à la perfection la nage d’un petit poisson. D’une longueur de 4,5 po, ce modèle pesant 1⁄2 once se déhanche remarquablement lorsqu’on l’exploite à la traîne, avec un lest ou au lancer. Le pêcheur a intérêt à appliquer des saccades pour le forcer à se braquer abruptement et à faire des pauses.

2. Williams Wabler

Photo courtoisie

Cette cuillère erratique propose des motions intermittentes et irrégulières qui plaisent aux prédateurs depuis plus d’un siècle. Les modèles W30, 40, 50, 60 et 70, mesurant respectivement de 1 1⁄2 à 4 po, peuvent être noués en avant d’une autre offrande à titre d’attracteur ou directement, tel quel, avec le trépied.

3. Ripple Shad

Photo courtoisie

Le corps de ce leurre souple profilé, d’une longueur de 5 po, est segmenté et biseauté afin de générer plus de mouvements et de vibrations lorsqu’on le positionne sur une dandinette. La formule odoriférante de la gamme Power Bait est doublement attrayante pour les ombles gris, tout comme le sont ses gros yeux rouges 3D.

4. Cuillère Dartee

Photo courtoisie

Grâce à sa finition en argent véritable et à sa forme très réaliste, rares sont les offrandes métalliques qui peuvent se targuer d’imiter si bien les poissons-fourrages. Conçue pour déambuler à diverses vitesses loin derrière une embarcation ou un downrigger, elle dansera doucement avec un rythme saccadé invitant.

5. Mister Twister 6 pouces

Photo courtoisie

Quand la truite grise choisit de se vautrer dans les bas-fonds, il peut être difficile de la cibler. Ce leurre souple, équipé d’une large queue ondulante montée sur une tête plombée, vous permettra d’atteindre son champ d’attaque sans problème. Optez pour la couleur blanche, qui imite bien la portion ventrale des ménés.

6. Bully

Photo courtoisie

Ce poids lourd métallique de 9/10 once est l’outil par excellence pour faire réagir les prédateurs qui se blottissent près des abysses. D’une longueur de 6,7 cm, on peut s’en servir à diverses vitesses de traîne en fonction de la profondeur ou simplement la catapulter au loin sans trop d’effort pour se rendre au cœur de l’action.

7. Heddon Sonar

Photo courtoisie

Cette lame vibrante unique en son genre peut être utilisée pour plusieurs techniques grâce à ses trois points d’attache. Que ce soit loin derrière l’embarcation, sous celle-ci ou au lancer, elle vibre à toute allure. Lorsqu’on applique des saccades, son action s’amplifie considérablement. Offerte en version 1⁄4 et 1⁄2 once.

8. Yum Pulse

Photo courtoisie

Ce leurre souple de 4,5 po, conçu pour être exploité à la nage, devient drôlement attrayant lorsqu’on l’empale sur une tête plombée. Les nervures arquées sur son corps lui permettent de se contorsionner aisément et sa queue surdimensionnée s’agite de gauche à droite dès qu’on l’exploite à la dandinette ou même à la traîne.

9. HQ35

Photo courtoisie

Ce qui permet à cette cuillère offerte en huit teintes éprouvées de sortir du lot, c’est son fini polychrome réagissant aux UV ainsi que son estampillage en forme de nid d’abeille, qui engendrent toutes sortes de reflets et de vibrations aguichants. L’ajout d’un œil grand format rehausse la présentation et accroît l’hyperréalisme de son look.

10. Suspending Rattlin’ Rogue

Photo courtoisie

Ce leurre, de la firme Smithwick, est offert sur le marché depuis plus de 30 ans. Sa nage accentuée pivote sur un axe parfait pour catalyser des tonnes de reflets comme le font les bandes de ménés. Il plonge à 14 pieds et il demeure en suspension lorsqu’on l’immobilise. N’hésitez pas à lui infliger des secousses.

11. Mooselook Wobbler 140

Photo courtoisie

La médium, comme on l’appelle, a été développée au lac Mooselookmeguntic, dans l’état du Maine. Le créateur souhaitait imiter le profil d’un poisson-appât nageant dans la colonne d’eau. Cette réalisation de 3 1/8 po, pesant seulement 1⁄4 d’once, peut être travaillée à toutes les vitesses et elle excelle au ralenti.

12. Prime Bucktail Jig 1 oz

Photo courtoisie

La forme unique de la tête de cette dandinette de Spro combinée à ses yeux globuleux et à son fini holographique forment un ensemble réaliste. Ajoutez à cela que les poils emprisonnent des bulles d’air entre les diverses pilosités pour les libérer sous l’eau dans le feu de l’action et l’on obtient une formule gagnante.

13. Mouche Magog Smelt

Photo courtoisie

Ce streamer est fort populaire, car il imite à s’y méprendre l’éperlan arc-en-ciel qu’on trouve en grande quantité dans plusieurs lacs. On peut l’exploiter de maintes façons, avec un lest ou derrière une cuillère. C’est toutefois au bout d’une soie à moucher et d’un bas de ligne qu’il offre ses meilleures performances.

14. Deep Tail Dancer

Photo courtoisie

La forme arquée de son corps combinée à son imposant plongeoir force ce leurre, du manufacturier Rapala, à se déhancher ardemment et à offrir des mouvements de queue amplifiés. La version TDD09, d’une longueur de 3 1⁄2 po, plonge à 20 pieds, et son cousin, le TDD11, s’enfonce jusqu’à 30 pieds.

15. SwimmerZ

Photo courtoisie

Fabriquées par ElaZtech, ces imitations souples d’un poisson de 4 po de Z-Man proposent une durabilité supérieure. De plus, les teintes laminées et éclatantes jumelées aux motifs d’écailles naturelles et aux yeux moulés ajoutent une touche invitante. Le ventre est fendu pour faciliter le ferrage et le montage avec une tête de plomb.

Autres mentions honorables

16. Berkley Power Tube 3.5

17. Little Cleo, truite en plastique, 3⁄4 oz

18. Flutter Jig (Etic)

19. Lucky Strike Gang Troll Pro 7 lames

20. Rapala Down Deep Husky Jerk, couleur Glass Minnow

21. Blue Fox Matrixx

22. Berkley PowerBait The Champ Swimmer avec tête de jig 3/8 -1/2 oz

23. Strike King Coffee Tube 3,5 po Honey

24. Cuillère arc-en-ciel couleur Steelhead

25. Mouche à tandem Silver Doctor

La chasse aux glouglous

Photo courtoisie

Près de 18 000 nemrods se lanceront aux trousses des dindons sauvages dans l’arrière-pays, dès vendredi prochain.

Pendant 12 matinées, une demi-heure avant le lever du soleil et jusqu’à midi, les adeptes des zones 3, 11, 12, 13, 15, 26 et 27 pourront tenter de capturer un gallinacé mâle porteur d’une barbe.

Dans les zones 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, la chasse se déroulera sur une durée de 25 matins, soit jusqu’au 24 mai.

Pour la saison printanière, la limite est de deux dindons sauvages avec barbe. Retenez toutefois que le deuxième gibier ailé doit obligatoirement être prélevé dans l’une des zones suivantes : 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. Notons qu’en 2020, il y a eu un succès de récolte de 36 %.

Chasse tardive

« La chasse risque d’être un peu plus difficile cette année à cause du printemps hâtif et de la date d’ouverture, qui a été repoussée au 30 avril. Ça ressemble beaucoup à l’orignal. Quand la période du call est passée, la chasse est plus ardue », y allait d’entrée de jeu l’expert Mario Huot.

Il prévoit qu’à cette date, la majorité des femelles dindons auront été accouplées et qu’il n’en restera que quelques-unes qui auront une deuxième période d’accouplement, soit par la perte de leurs œufs causée par la prédation, soit par une température inadéquate.

« La solution simple consiste à opter pour le call de la femelle en chaleur, le Yelp, et pour le ronronnement, le Purr, qui indique aux mâles qu’il y a de la nourriture. On accompagne le tout de gloussements qui attirent l’attention, le Cluck », précise l’hôte du site aventuresexpress.com.

Visionnez cette bande vidéo pour en savoir plus : youtube/bkwvXG7FvCg