Les Maple Leafs concrétisent leur première place

La séquence de cinq défaites consécutives des Maple Leafs de Toronto semble être déjà loin derrière eux. La formation torontoise a signé un deuxième gain de suite contre les Jets samedi à Winnipeg.

La troupe de Sheldon Keefe trône au sommet du classement de la division Nord, huit points devant la formation du Manitoba, qui a toutefois un match en main.

Sur la glace du Bell MTS Place, l’équipe locale avait pris les devants après seulement 39 secondes, par l’entremise de Nikolaj Ehlers. Cette réussite a été le seul moment de réjouissance des Jets, qui ont vu les Maple Leafs inscrire quatre buts sans réplique par après.

Joe Thornton et Mitch Marner ont permis aux visiteurs de retourner au vestiaire, après le premier engagement, avec une avance d’un but. John Tavares, au deuxième tiers, et Alex Kerfoot, lors de la dernière période, ont été les autres buteurs des Maple Leafs.

Au total, 12 patineurs de la formation torontoise ont inscrit leur nom sur la feuille de pointage.

Connor Hellebuyck a repoussé 33 des 36 rondelles dirigées vers lui, tandis que Jack Campbell a réalisé 25 arrêts.

Les Stars évitent le désastre

Malgré une nette domination des Stars de Dallas au chapitre des tirs, les Red Wings ont donné du fil à retordre à la formation texane, à Detroit, mais cette dernière s’est finalement imposée 2 à 1 en prolongation.

Après deux périodes, l’équipe locale menait 1 à 0, même si elle tirait de l’arrière 41 à 6 au niveau des tirs. Le défenseur Dennis Cholowski était le seul qui avait secoué les cordages.

Mark Pysyk a créé l’égalité au début du troisième vingt, tandis que Jamie Benn a clos le débat lors de la période supplémentaire.

Le gardien québécois Jonathan Bernier a finalement terminé le match avec 50 arrêts, tandis que son vis-à-vis, Anton Khudobin, en a réussi 16 pour signer la victoire.

Ailleurs dans la LNH

En Floride, l’attaquant des Panthers Aleksander Barkov a réglé le cas des Hurricanes de la Caroline avec sa 22e réussite de la saison en prolongation. L’équipe locale l’a finalement emporté 4 à 3. Le défenseur MacKenzie Weegar a récolté un point sur chacun des filets des siens dans la victoire.

À New York, les Capitals de Washington ont inscrit deux buts lors de chacune des trois périodes contre les Islanders, en route vers un gain de 6 à 3. Evgeny Kuznetsov a récolté trois points dans la victoire.