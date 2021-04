Plusieurs manifestations contre la hausse des loyers ont lieu samedi dans la province, notamment à Montréal et à Québec, marquant par la même occasion la 9e Journée des locataires.

Plusieurs citoyens ont demandé à Québec d’agir sur les prix des loyers et sur les rénovictions, qui sont de plus en plus nombreuses dans la province.

Le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) a ainsi réclamé la mise en place d’un contrôle obligatoire des loyers, trop peu de locataires étant capables de s’opposer à la hausse de leur prix.

Et les pratiques des propriétaires ont également été dénoncées lors d’une conférence en ligne organisée par Québec solidaire en matinée.

«Sur le terrain, les comités logement n’ont jamais été autant sollicité que cette année par des demandes d’aide de locataires. Si la ministre Laforest n’intervient pas rapidement, fort est à parier qu’encore plus de locataires se retrouveront sans logement au 1er juillet, faute de pouvoir s’en payer un», a soutenu par voie de communiqué Maxime Roy-Allard, porte-parole du RCLALQ.

La crise du logement semble s’accentuer depuis plusieurs années partout au Québec, mais surtout dans la métropole.

