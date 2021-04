Météo : après la neige, les 20 °C

Après une semaine marquée par la neige tardive, la fin de semaine débutera sur une note plus estivale, avec une température de 20 degrés possible pour Montréal, pour s’assombrir dimanche partout dans la province.

Définitivement, la plus belle journée pour les activités extérieures sera samedi, avec plusieurs heures d’ensoleillement et le mercure à son plus haut depuis plusieurs jours. Les 20 °C sont à la portée de Montréal, alors que Québec pourrait aller chercher au-dessus de 15 °C, bien au-dessus des normales saisonnières.

Toutefois, le risque d’incendie pourrait être plus élevé durant cette journée selon la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), particulièrement en Abitibi-Témiscamingue et dans la région de l’Outaouais.

Les précipitations reviendront en force dimanche, avec un système qui plongera Montréal sous la pluie en fin d’après-midi, et Québec en soirée. L’intensité de ces averses reste à déterminer, en fonction de la trajectoire finale du système. Le mercure pourrait descendre un peu, mais pas de manière importante, avec 16 °C à Montréal et à Québec.