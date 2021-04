Pas d’amende pour près de 350 fidèles

Les policiers de Montréal n’ont distribué aucune contravention vendredi soir dans une synagogue où s’entassaient près de 350 croyants : une approche qui divise des avocats.

« D’autres pourraient être tentés de faire la même chose en se disant qu’ils ne risquent rien », a critiqué le criminaliste Jean-Pierre Rancourt.

Dans les mains du DPCP

Peu après la tombée du couvre-feu, vendredi, les policiers ont été appelés à intervenir dans une synagogue de la rue Jeanne-Mance, où près de 350 fidèles y étaient regroupés.

Même si la limite en zone rouge est fixée à 25 personnes, les agents n’ont donné aucune contravention en main propre, préférant transmettre un rapport d’infraction général au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP). « Un rapport d’infraction général a le même effet qu’un constat d’infraction, sauf que c’est le DPCP qui décide ensuite si un constat est émis », a expliqué l’agent Julien Lévesque du Service de police de la Ville de Montréal.

Si les policiers ont opté pour cette manière de faire, c’est que probablement ils n’ont pas eu le temps d’identifier les gens qui étaient sur place, croit Me François-David Bernier.

« On sent ici que c’est une stratégie pour sévir spécifiquement contre l’organisateur, qui est encore plus fautif. C’est une méthode plus efficace que de commencer à remettre 350 constats », a ajouté l’avocat, qui espère maintenant que le DPCP procède rapidement.

Pas de passe-droit

En janvier, la police s’était rendue dans trois synagogues en à peine 24 heures pour des rassemblements illégaux.

« C’est vrai qu’on est toujours plus frileux quand on parle de groupes religieux, mais je ne pense pas que ça ait joué ici. Le rapport d’infraction général était vraiment la meilleure stratégie », a poursuivi Me Bernier, qui rappelle que les amendes données sur-le-champ n’excèdent jamais 1000 $.

Un constat donné après coup par le DPCP peut cependant grimper à 6000 $.

