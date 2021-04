Québec solidaire veut un moratoire sur les évictions

Participant samedi à une manifestation pour contrer la hausse des loyers, la co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, a réclamé un moratoire immédiat sur les évictions.

«Les gens qui sont ici se font jeter à l’extérieur de leur loyer et les propriétaires prédateurs voient à augmenter de façon infinie leur loyer. Ce n’est pas possible. Ce n’est pas abordable», a-t-elle dénoncé.

Mme Massé a également reproché au gouvernement Legault de ne pas reconnaître la crise du logement qui sévit sur le Québec.

«Il y a énormément de Québécois et Québécoises qui sont des locataires et qui vivent les impacts de la crise actuelle du logement. Et le gouvernement du Québec n’est même pas capable de reconnaître qu’il y a une crise du logement [et] n’est même pas capable de reconnaître ce que vivent ces gens-là», a soutenu la co-porte-parole de Québec solidaire.

La politicienne a donc plaidé pour un meilleur contrôle des loyers.

«Ça n’a pas de bon sens que ça augmente d’une telle vitesse. Je pense que le gouvernement pourrait faire ce qu’on demande depuis longtemps, d’avoir un registre des baux pour s’assurer que lorsque tu arrives à un loyer, tu es capable de savoir combien l’autre avant toi a payé», a lancé Manon Massé.

Selon elle, il s’agit là d’un bon point de départ pour tenter de résorber cette crise.