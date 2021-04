Sondage Léger: les personnes plus âgées sont plus heureuses

Avec l’âge vient la sagesse, mais vient aussi le bonheur, selon ce que révèle le sondage sur l’indice de bonheur Léger.

Plus on vieillit, plus on est heureux, affirme Pierre Côté, fondateur de l’indice de bonheur.

En effet, l’indice de bonheur chez les Québécois âgés de 55 ans et plus se situe à 73,2 cette année.

« L’âge d’or, c’est l’âge du bonheur [...] Ils [les plus âgés] ont souvent une sécurité financière acquise, n’ont plus la pression d’élever les enfants, ils peuvent se payer du bon temps et voyager, se permettre plus de folies », explique M. Côté.

Voyages et sorties

Une description qui résonne fort chez Lucie Dulac et Raymond Lafontaine, âgés respectivement de 63 et 67 ans, pour qui la retraite est synonyme de voyages, de loisirs et de sorties entre amis – lorsque les mesures sanitaires le permettront de nouveau.

Même si la pandémie a ralenti leur rythme d’activités, le couple dit s’être bien « adapté ». Il n’en demeure pas moins que la « vraie vie » leur manque, surtout leurs sorties au restaurant.

« Si ça peut repartir, ça va être plaisant. Mais les journées passent pas mal vite, on ne voit pas le temps passer », affirme M. Lafontaine.

« On profite de la vie »

Le couple de Beauport, retraité depuis quelques années et grands-parents trois fois, mord à pleines dents dans la vie et s’estime plus heureux que jamais.

« C’est comme une deuxième vie. On se permet des choses qu’on n’aurait pas pu faire avant, comme des voyages », affirme M. Lafontaine, ancien imprimeur de métier.

Au cours des dernières années, les sexagénaires ont notamment visité Paris, Las Vegas, l’Italie, le Portugal et la Côte d’Azur.

Au cours des prochaines années, ils souhaitent découvrir l’Espagne et la Grèce, entre autres.

« Rendus à notre âge, il y a moins de soucis financiers, les enfants sont partis, c’est sûr que ça donne un petit élan et ça nous donne du temps pour nous. On pense à nous ! » lance pour sa part Mme Dulac en riant.

« On profite de la vie, parce qu’on ne sait jamais si on sera là demain », poursuit-elle.

Entre les cours de Zumba de Mme Dulac et les cours de guitare de M. Lafontaine, il y a les longues marches, les heures de lecture et les repas au restaurant entre amis.

« On ne s’ennuie pas ! » affirme Mme Dulac, qui a travaillé dans le domaine des assurances jusqu’en 2015.

« Je ne revivrais pas le stress du travail. Quand j’ai pris ma retraite, je ne l’ai jamais regretté une seconde », affirme-t-elle.

« Notre indice de bonheur, je dirais qu’il est pas mal élevé. Là, je dirais que nous sommes à 95 % et si la vie nous donne encore la santé, je pense bien qu’on va monter à 110 % après la pandémie ! » lance-t-elle, en ricanant.

Les jeunes en détresse

Au fil des ans, l’indice de bonheur a considérablement chuté chez les jeunes, particulièrement chez les 18 à 24 ans, qui ont perdu 16,8 points de bonheur en 13 ans.

Pourtant, en 2008, cette génération était la plus heureuse, avec un indice de 79,9. « C’est énorme », se désole Pierre Côté, fondateur de l’indice de bonheur.

Lors de la dernière année, la pandémie a assurément eu un effet collatéral sur le bonheur des jeunes, estime-t-il.

En général, le niveau de bonheur des Québécois diminue chaque année, mais la baisse généralisée a été particulièrement prononcée cette année, en raison de la crise sanitaire.

PLUS LES GENS SONT ÂGÉS, PLUS ILS SONT HEUREUX

Groupe d'âge 2008 2014 2021 Différence 18-24 ans 79,9 73,2 63,1 -16,8 25-34 ans 77,7 76,9 67,9 -9,8 35-44 ans 78,9 75,6 67,8 -11,1 45-54 ans 76,7 75,7 69,6 -7,1 55 et + 79,8 77,9 73,2 -6,6 Total 78,9 75,9 69,7 -9,2

