Cinq Ontariens accusés de fraude d’équipements de protection

Cinq Ontariens ont été accusés par un grand jury américain d’avoir été à la tête d’un important réseau de trafic d’équipements de protection individuelle et de billets pour des événements sportifs depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Un Californien fait également partie de la liste des accusés, qui a été dévoilée le 16 avril dernier par le Western District d’Oklahoma du ministère de la Justice.

Âgés de 23 à 29 ans, les six individus font face à des accusations de complot, et deux d’entre eux sont également accusés de fraude électronique et de vol d’identité aggravé.

«[Ils] ont mis en place un système visant à utiliser des informations de cartes de crédit et d’identité volées pour inciter les entreprises à fournir des biens et des services, tels que des billets pour des événements et des équipements de protection individuelle, à revendre dans un but lucratif», peut-on lire dans un communiqué du district judiciaire.

Les conspirateurs auraient supposément commencé à cibler des entreprises américaines qui vendaient des produits jugés rares au début de la crise sanitaire mondiale.

Ils auraient ainsi mis la main sur des gants en nitrile, des masques et des blouses, qu’ils ont revendu à des tiers après avoir utilisé des informations de cartes de crédit volées. Ils auraient aussi acheté pour près de 18 000$ de papier hygiénique dans une entreprise d’Oklahoma City.

Les accusés auraient par ailleurs réussi à acquérir des billets pour des événements sportifs aux États-Unis et au Canada. Ils auraient notamment acheté plus de 1800 billets pour des événements sportifs de l’Université d’Oklahoma qui se déroulaient entre novembre 2019 et janvier 2020, toujours par l’intermédiaire de cartes de crédit volées.

Le stratagème aurait été mis en œuvre depuis les quatre coins de la planète, notamment au Canada, en République dominicaine, en Espagne, en Grèce et à Dubaï.

L’un des accusés, Steven Mesrop, de Richmond Hill, en Ontario, a été arrêté le 18 mars dernier en Géorgie et placé en détention en attente de son procès, a annoncé le ministère. Dijon Cornelius Shepard, de Los Angeles, a quant à lui été arrêté le 16 avril. Les autres accusés sont toujours en liberté.

S’ils sont reconnus coupables de fraude électronique, chaque individu peut faire face à une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 20 ans pour chaque chef d’accusation. Deux ans de peine supplémentaires par accusation peuvent également être ajoutés concernant le vol d’identité aggravé. Une amende pouvant atteindre 250 000$ est aussi encourue.

L’enquête a été menée conjointement par le Federal Bureau of Investigation (FBI), l’unité opérationnelle El Dorado, à New York, la Homeland Security Investigations, la police de New York, la police d’Irvine, en Californie, ainsi que le Service des douanes et de la protection des frontières.