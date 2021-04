Des concerts-surprises virtuels sur Aire Ouverte

Dès le 29 avril, un nouvel espace de rassemblement sera offert virtuellement.

Avec Aire Ouverte, les internautes pourront revisiter en 2D la géographie québécoise en visitant des villes culturelles et endroits importants de la scène musicale. C’est sur la plateforme Gather que le nouvel espace sera hébergé.

Aire Ouverte sera inspiré par les jeux vidéo rétro et proposera des fonctionnalités pour des visioconférences. Jeudi, à partir de 20 h, les internautes seront accueillis par les employés et DJ de différents bars-spectacles et salles québécois. Quelques concerts-surprises seront même offerts dans certains lieux sur la carte.

Parmi les endroits déjà reproduits, on retrouve le Quai des Brumes et le Club Soda (Montréal), Le Zaricot (Saint-Hyacinthe), le Vox Populi (Dolbeau-Mistassini), le Café du Clocher (Alma), l’Auberge festive Sea Shack (Sainte-Anne-des-Monts), le Minotaure (Gatineau) et le Pantoum (Québec). L’accès à Aire Ouverte sera pour l’instant gratuit. Une contribution volontaire est aussi possible.

► Pour plus d’infos : aireouverte.quebec.