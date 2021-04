Dessins: artiste dans l’âme

Passionné de dessin depuis qu’il est tout jeune, Olive a décidé de pousser son passe-temps un peu plus loin. Ses œuvres sont disponibles, depuis quelques semaines, sur son site internet.

L’étudiant de 21 ans propose des visages, dont des dessins d’artistes populaires. Il offre aussi des créations plus personnalisées et des éléments décoratifs.

« Le dessin m’a toujours fasciné. Mon premier souvenir remonte à mes années à la garderie. Mes éducatrices me demandaient de dessiner parce qu’elles aimaient mes dessins et c’est quelque chose qui me rendait fier. Je me sentais dans mon élément. J’ai toujours été un peu un artiste dans l’âme », a-t-il raconté.

Olive a toujours dessiné des portraits et des visages. Ce qu’il fait en écoutant de la musique

« Le dessin et la musique sont liés. Ça m’inspire beaucoup. Ça peut être du Lady Gaga ou du Taylor Swift. Ça peut aussi être en écoutant des ballades ou de la musique classique. J’écoute majoritairement de la musique populaire qui passe à la radio. Ça dépend de comment je me sens », a-t-il indiqué.

Olive termine ses études en sciences humaines au Cégep de Sainte-Foy. Il fera son entrée à l’université, à l’automne, en psychoéducation.

« J’avais arrêté de dessiner au secondaire et j’ai recommencé au cégep, lorsque je me suis acheté un iPad », a-t-il dit.

Pour le plaisir

Des gens ont commencé à lui proposer de faire des dessins décoratifs dans leurs résidences et leurs appartements et le petit passe-temps est tout à coup devenu un peu plus sérieux.

« Je le faisais pour le plaisir et des gens m’ont suggéré de partir quelque chose avec ça. Mon copain, qui est entrepreneur, avait des ressources pour m’aider. Il m’a encouragé et il m’a poussé à aller de l’avant », a-t-il expliqué.

Le 29 mars, il lançait son site internet olive-artiste.ca et sa page Facebook d’artiste. Il est maintenant possible d’acheter ses dessins, d’en commander des personnalisés ou d’obtenir ses services pour la création d’éléments de décoration. Ses dessins peuvent aussi être utilisés pour devenir des tatouages.

« La réponse dépasse toutes mes attentes. Il y a beaucoup de visites sur mon site et j’ai beaucoup de ventes. Je ne m’attendais vraiment pas à ça. Je fais ça d’abord et avant tout pour le plaisir », a-t-il précisé, ajoutant que ses études demeurent sa priorité.