Une guide d’aventure sort de sa tanière après 40 jours

Une Québécoise et 14 aventuriers ont finalement vu la lumière du soleil hier après avoir passé 40 jours dans une grotte en France sans aucun repère temporel pour une mission scientifique.

Marina Lançon

«Sortir de la grotte, c’était une sensation incroyable. Sentir le soleil sur moi, respirer l’odeur des fleurs, voir la couleur des arbres à nouveau, tout ça m’avait terriblement manqué», confie avec émotions Marina Lançon.

Le Journal s’est entretenu avec cette Québécoise de 33 ans quelques heures à peine après sa sortie de la grotte pour la mission nommée «Deep Time». En tout, sept femmes et huit hommes de 27 à 50 ans sont descendus à 400 mètres sous la surface de la Terre pour la science.

Photo AFP

Ils sont apparus hier durant une conférence de presse qui marquait la fin de cette mission de 40 jours. Leur visage était pâle, mais tous les membres de l’équipe semblaient en forme et affichaient un sourire aux lèvres.

«Moi, je serais restée là encore plus longtemps. C’était magnifique. Je n’avais pas envie de sortir quand ils sont venus me chercher. La couleur de la roche de la grotte était à couper le souffle. Il y avait des lacs en plus. C’était un émerveillement constant», affirme celle qui est guide en tourisme d’aventure et qui a enseigné en tourisme au Cégep de la Gaspésie et des Îles.

Photo courtoisie

Tous les participants ont été privés de téléphone, de montre et de lumière naturelle durant cette mission. Une porte verrouillée empêchait même ces volontaires de sortir de la grotte de Lombrives, dans le sud-ouest de la France. Ils étaient tous équipés de capteurs qui permettaient à une dizaine de scientifiques de les suivre à la surface de la Terre.

Le chef de la mission, Christian Clot, rappelle que le but de «Deep Time» est de comprendre la perte de repères temporels chez l’humain. Cette idée est née des grands confinements de la pandémie. L’expérience a aussi permis aux professionnels de créer une carte en 3D de la grotte et de ramasser des tonnes de déchets qui s'accumulent dans celle-ci depuis des siècles.

Photo courtoisie

CONSÉQUENCES PHYSIQUES

Photo AFP

«Il fallait porter des lunettes de protection quand on est sorti. Nos yeux sont maintenant très sensibles au soleil. [...] Physiquement, je me sens très bien. Mais j’ai l’impression que ma mémoire en a pris un coup. J’ai plus de difficulté à me souvenir de mes journées», avoue Marina Lançon.

Les participants ont dû vivre dans des conditions extrêmes. Ils ont créé leur électricité avec un système de pédalo et puisé de l’eau à 45 mètres de profondeur. La température de 12 degrés et un taux d'humidité aux alentours de 95% ne facilitaient pas l’expérience de la grotte.

«Tout va très vite maintenant. Dès demain, on va passer une batterie de tests à Paris pour comprendre l’impact sur notre corps. On va aussi tous passer une IRM [Imagerie par résonance magnétique] pour comprendre les conséquences de cette mission-là sur notre cerveau», relate Mme Lançon.

RETOUR DIFFICILE

Selon elle, la plus grande difficulté de l’aventure sera de se réadapter à une vie «normale».

Photo courtoisie

«On n’avait pas de masque dans la grotte. Pas de distanciation non plus. On était 15 tout le temps ensemble. C’était une forme de privilège durant la pandémie. On n’avait aucun cycle aussi. On ne savait pas quand il faisait nuit ou jour. Là, d’un coup, il faut se réadapter rapidement au monde d’avant l’aventure. C’est ça, mon plus grand défi avec cette mission», conclut la Québécoise.