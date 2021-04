En vedette dans «Jenny»: Henri Picard assoiffé de projets

À l’instar d’autres comédiens, Henri Picard a dû composer avec les mesures sanitaires implantées sur les plateaux de tournage télé pour retrouver son personnage de Charles dans la troisième et ultime saison de la série «Jenny».

Les nombreuses règles à respecter n’ont par contre pas altéré son plaisir de se produire devant les caméras. «Moi, tant qu’on peut tourner, ça me satisfait», dit le jeune comédien de 19 ans.

Un petit deuil

C’est grâce à Charles si, il y a quelques années, Henri Picard a pu faire ses premiers pas à la télé, après avoir été dirigé par son père, Luc Picard, le temps de la comédie dramatique «Les rois mongols».

Le tournage de la dernière saison de «Jenny» terminé, le comédien a dit au revoir à cet adolescent atteint d’un cancer (le sarcome d’Ewing, le même mal qui a affligé un de ses amis d’enfance) et habité d’une tristesse, mais prêt à combattre cet état d’âme et la maladie avec un humour pince-sans-rire.

«Ça se termine bien, confie le comédien. C’est sûr que j’étais ému à la fin; c’était une aventure que j’ai commencée à 15 ans et que j’ai finie à 19 ans. C’était un petit deuil, mais en même temps, c’est bien que la série se finisse là. Il n’y a rien d’autre à dire sur l’histoire et je suis vraiment satisfait de comment ça se finit.»

Au fil des épisodes, Charles a vécu beaucoup de moments difficiles et a tenté l’expérience d’une relation amoureuse à distance avec Jenny, l’adolescente à laquelle Émilie Bierre donne vie. Bref, ce ne fut pas rose tous les jours. Par contre, il y a de la lumière au bout du tunnel.

«Il va vivre des choses positives, mais c’est particulier, la troisième saison, affirme celui qui l’incarne. Il va être là, il va être présent, mais je ne peux pas trop en parler.»

Une oeuvre d’espoir

Même si la maladie en mène large dans «Jenny», la série n’en est pas moins lumineuse. Pour Henri Picard, elle joue un rôle important dans notre apprentissage collectif.

«Je la vois comme un bon moyen de comprendre ce qu’est la vie à l’hôpital et aussi comment on peut faire de notre mieux pour que les moments passés à l’hôpital se passent le mieux possible. Et de ressortir vainqueur de ça.»

«C’est une série avec beaucoup de positif, même si on voit tous les effets négatifs. Mais on n’est jamais triste à la fin de “Jenny””», rappelle-t-il.

Évolution

Au cours des quatre années sur lesquelles s’est étalé ce projet télé, Henri Picard dit avoir évolué et être fier du chemin qu’il a parcouru à l’écran.

«Je suis satisfait. J’en apprends chaque fois que je fais un tournage, je suis curieux d’en apprendre plus et de travailler du monde qui va m’en apprendre plus. Je suis affamé d’en faire plus.»

À cet effet, il pourra prendre les bouchées doubles très bientôt, car il doit fouler le plateau de la nouvelle série «Chaos» (TVA) - une idée de Josélito Michaud - et retrouver l’équipe du téléroman «Toute la vie» (Radio-Canada) en prêtant ses traits à Derek Fournier.

La troisième saison de la série «Jenny» sera offerte dès le 30 avril sur les plateformes numériques d’Unis TV et à compter du 28 mai à la télé.