États-Unis: un homme en gilet pare-balles tué par la police à Hollywood

Des policiers américains ont abattu samedi à Hollywood un homme vêtu d’un gilet pare-balles qui avait percuté un véhicule de police en fait marche arrière au volant de sa voiture, a annoncé la police de Los Angeles (ouest des États-Unis).

Les policiers répondaient à un appel lorsqu’une voiture s’est arrêtée devant leur véhicule sur Sunset Boulevard, a freiné puis reculé pour lui rentrer dedans, a expliqué sur Twitter la police de la ville.

« Le conducteur de la voiture est sorti, il portait un gilet pare-balles et avait la main droite cachée derrière lui », selon la police. « Il s’est avancé vers (les policiers) qui étaient sortis de leur véhicule de patrouille. Il a compté +3, 2, 1+ et commencé à bouger son bras vers l’avant », la police a alors ouvert le feu. L’homme a été touché par balle et déclaré mort sur place.

Le célèbre Sunset Boulevard a été temporairement fermé à la circulation. Un corps recouvert d’un drap blanc gisait sur la chaussée près d’un véhicule noir dont une vitre latérale du côté du conducteur avait volé en éclats, pouvait-on voir sur des photographies.

Des enquêteurs spécialisés de la police se sont rendus sur place pour tenter d’éclaircir les circonstances de l’incident, a précisé la police de Los Angeles.