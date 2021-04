Photo Chantal Poirier

JOSEPH-ALEXANDRE PROVOST, L’ÉPICIER INVENTEUR

Natif de Belœil en 1891, M. Provost se destine à une carrière d’homme d’affaires. Dès le début du 20e siècle, il établit une épicerie sur la rue Laurier, devant laquelle il pose ici en veston cravate avec ses employés. Un vol à l’épicerie décide de son destin. Monsieur Provost conçoit alors un système aussi ingénieux qu’artisanal. Le prochain voleur qui s’en prendra à son commerce actionnera une série de fils reliés à une trappe à souris qui déclenchera à son tour une cloche. Voilà un système d’alarme qui, à défaut d’être raffiné, s’avère fort efficace ! Les commerçants du quartier commencent à passer des commandes pour l’installation d’un système similaire dans leurs établissements. Le succès est tel que l’entreprise est incorporée en 1926. Avec les années, la technique se raffine et M. Provost se trouve, au début des années 1930, avec une importante décision à prendre... Surtout avec une famille nombreuse à nourrir. L’épicerie est vendue et Joseph-Alexandre Provost est désormais un homme d’affaires dans le domaine des systèmes d’alarme !

DES MARCHANDISES POPULAIRES

Photo courtoisie, collection Systèmes d’alarme Provost

Située au coin de la rue Garnier, l’épicerie dessert une clientèle francophone de classe moyenne. Néanmoins, à l’époque, la plupart des grandes marques alimentaires font leur publicité en anglais et les commerçants doivent s’en accommoder. Dans les vitrines de l’épicerie comme à l’intérieur du commerce, on reconnaît plusieurs marques connues : Jello, les biscuits Christie, la bière Dow, le thé Red Rose et les Corn Flakes de Kellogg’s. À l’exception de la bière Dow, toutes ces marques sont encore sur nos tablettes. On le remarque aisément, la publicité et les réclames en anglais sont celles des marques canadiennes ou américaines. Seule la Dow, une brasserie montréalaise, propose un affichage bilingue.

LES SYSTÈMES D’ALARME PROVOST

Image courtoisie, collection Systèmes d’alarme Provost

Image courtoisie, collection Systèmes d’alarme Provost

Beaucoup de gens se souviennent de ce logotype qui ornait portes et vitrines de commerces entre 1950 et 1990. Le système d’alarme s’est grandement perfectionné. On installe un ruban de plomb ou d’or relié à un système téléphonique qui alerte une centrale. L’entreprise, dont l’usine et la centrale sont installées sur la rue d’Iberville, remporte un vif succès, notamment grâce à la qualité du service à la clientèle de M. Provost. Plusieurs de ses 16 enfants, puis de ses petits-enfants, travailleront dans l’entreprise. L’un de ses fils a même pour ami un certain Jean Coutu... qui trouve chez les Provost un emploi d’étudiant et un modèle inspirant en affaires. Les pharmacies Jean Coutu seront d’ailleurs des clients des systèmes d’alarme Provost, comme les succursales de la Société des alcools du Québec ou les caisses populaires Desjardins. L’entreprise devient synonyme de sécurité et se taille une place enviable. Elle contribue à former un noyau de spécialistes des services de sécurité au Québec. Vendue en 1989, la société de M. Provost représente un des exemples de la débrouillardise des gens d’affaires francophones, bien avant la Révolution tranquille.