Kevin Durant fait sentir sa présence à son retour

De retour au jeu dimanche soir, Kevin Durant a réalisé une performance de 33 points dans un gain de 128 à 119 des Nets de Brooklyn sur les Suns de Phoenix au Barclays Center.

N’ayant pris part qu’à 41% des matchs de sa formation cette saison, le vétéran de 32 ans avait été contraint de rater les trois derniers duels des siens en raison d’une blessure à la cuisse gauche.

Dans l’affrontement du jour, Durant a été utilisé pendant près de 28 minutes. Il a réussi 12 de ses 21 tentatives de tirs, en plus d’amasser six rebonds et quatre mentions d’assistance.

C’est Kyrie Irving qui a été meneur des Nets, lui qui a récolté 34 points, six rebonds et 12 passes décisives. Blake Griffin a quant à lui inscrit 16 points.

Dans le camp de Suns, Devin Booker a sonné la charge avec 36 points. Ses coéquipiers Deandre Ayton et Torrey Craig ont chacun obtenu 20 points.

Les Nets, qui trônent au sommet de l’Association Est de la NBA, rendront visite aux Raptors de Toronto mardi.