Le passeport vaccinal est injuste?

Si je comprends bien, les gens qui ne veulent pas se faire vacciner sont contre le passeport vaccinal.

Car ils trouvent que ce passeport donnerait des avantages aux personnes qui se sont fait vacciner.

« Ça ne serait pas juste, disent-ils. Un tel passeport brimerait nos droits. »

LE FOND DE LA CANISSE

Je vais essayer de rester poli...

Savez-vous ce que je fais de vos droits, ô chères personnes qui ne voulez pas être vaccinées ?

Je les prends, je les roule très serré et je me les fous dans le schtroumpif.

Le plus profondément possible.

J’en ai strictement rien à cirer de vos droits.

Vous ne voulez pas vous faire vacciner ? Eh bien, restez chez vous ! Nous, on ira au restaurant et on fera la fête.

Il y a des gens qui ont du front tout le tour de la tête !!!

Vous ne voulez rien savoir du vaccin, vous ne voulez pas faire votre devoir de citoyen, vous refusez de participer à l’effort national, vous voulez jouir de la protection que les gens qui se sont fait vacciner vont vous offrir... et vous voulez en plus pouvoir aller au restaurant et profiter de tous les avantages que les citoyens RESPONSABLES et ALTRUISTES vont avoir ?

Mangez un char de bouette.

Avec une pelle.

Tu ne veux pas te faire vacciner ? Tu ne veux rien faire pour les autres ?

Parfait.

On ne fera rien pour toi.

Non seulement je vais aller au resto avec ma blonde lorsque j’aurai mon passeport vaccinal, mais j’espère que le resto où j’irai sera situé en face d’un antivaccin pour que je puisse le mooner en sirotant mon verre de Sancerre et en mangeant mon tartare au saumon.

LE DEGRÉ ULTIME DE L’ÉGOÏSME

C’est dégueulasse.

Désolé, je ne trouve pas d’autre mot pour dire tout ce que je ressens : un tel degré d’égoïsme est dégueulasse, révoltant.

« J’ai l’doua ! J’ai l’doua ! »

Si vous saviez comme je ne peux plus les entendre, ces bébés gâtés qui passent leur temps à crier « Libaaaaaaaaarté ! ».

Toujours prêts à revendiquer leurs maudits droits, mais même pas foutus de prendre cinq minutes de leur précieux temps pour se faire injecter un vaccin dans les veines.

« Moi, je respecte le fait que des gens choisissent de ne pas se faire vacciner, car de toute façon, ça prend seulement 70 % de gens vaccinés pour qu’on atteigne l’immunité collective », m’a dit Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec et instigateur d’une pétition contre le passeport vaccinal, l’autre jour à QUB radio.

Maudite belle façon de penser !

« Nous n’avons pas besoin de nous faire vacciner, car nous allons profiter de la protection que les personnes qui se sont fait vacciner vont nous offrir ! »

Non, mais vous n’avez pas honte de dire pareilles sottises ?

UNE GROSSE POUPONNIÈRE

Imaginez si on était dans une guerre, une vraie guerre, avec des gens pareils dans nos rangs.

On perdrait en 10 minutes max.

Pour moi, on ne peut trouver meilleur symbole de la décadence morale de l’Occident.

Une horde de gros bébés joufflus emmitouflés dans leurs « droits », criant « Libaaaaaaaaaarté ! » du matin au soir pendant que des citoyens matures, majeurs et vaccinés changent leur couche.