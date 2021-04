Le sous-financement du système de santé dénoncé dans les Laurentides

Plusieurs élus des Laurentides ont uni leurs voix, dimanche, pour dénoncer le sous-financement des infrastructures de santé de la région, en évaluant le manque à gagner à 800 millions $ par année.

«La Coalition Santé Laurentides (CSL) veut que le gouvernement s’engage en faveur d’un rattrapage financier, respecte les échéanciers prévus pour livrer le projet d’agrandissement et de modernisation de l’Hôpital régional de Saint-Jérôme et accélère les projets de modernisation des cinq autres centres hospitaliers de la région qui ne répondent plus aux normes», a martelé d’entrée de jeu Bruno Laroche, président du Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides et président de la CSL.

Rappelant que les Laurentides ont connu une croissance démographique «fulgurante» dans les 30 dernières années qui ne s'essouffle pas, M. Laroche juge que le financement en santé n'a pas suivi l'essor de la population.

«On reçoit 1 900 $ par habitant. Au Québec, c’est 3 200 $. [Ça représente] un manque à gagner de 800 millions $» a exprimé le Dr Simon-Pierre Landry, médecin de famille et à l’urgence de l’hôpital de Sainte-Agathe-des-Monts.

Bien qu'elle recense 7,4 % de la population totale du Québec, la région reçoit seulement 4,4 % du budget dédié à la santé, selon la coalition.

Dans un horizon de 15 ans, la région comptera sur son territoire la proportion de personnes âgées de plus de 70 ans la plus élevée au Québec, toujours selon les chiffres détaillés de M. Laroche.

Bilan

La coalition dit aussi que les Laurentides ont un bilan déplorable comparativement aux autres régions du Québec. Selon elle, la région se retrouve bonne dernière pour le nombre de lits disponibles par habitant dans plusieurs catégories, comme dans les soins palliatifs et en santé physique.

Le nombre de psychologues et de psychiatres par habitant est aussi au plus bas de la province.

«Le manque à gagner est généralisé. [...] On est la 4e population du Québec, mais la 16e du Québec pour le nombre de médecins [par habitant] dans la région», a exprimé Dre Lyne Couture, médecin de famille et vice-présidente de l’Association des médecins omnipraticiens Laurentides-Lanaudière (AMOLL).

Faute d'avoir accès à suffisamment de ressources en santé, environ 30 % des interventions et consultations sollicitées par la population se font à l'extérieur du CISSS des Laurentides, a expliqué la coalition.

Rappelons également que le 23 mai 2019, la ministre de la Santé de l’époque, Danielle McCann, annonçait que le projet de modernisation de l’Hôpital régional de Saint-Jérôme serait réalisé en une seule phase, en plus d’être bonifié. La communauté laurentienne avait accueilli avec soulagement l’annonce d’au moins 434 millions $ avec le début de la construction en 2023.

En février dernier, l'hôpital de Saint-Jérôme a inauguré son complexe d’hospitalisation rapide. La nouvelle aile, construite en à peine quelques mois, a permis d'ajouter 57 chambres au centre hospitalier, libérant ainsi de la place pour les soins de courte durée.

Trois principales revendications sont réclamées par la coalition :