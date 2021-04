Le Wild vise toujours plus haut

Au cœur d’une séquence de sept victoires, le Wild du Minnesota est devenu samedi soir la troisième équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH) à se qualifier pour les séries éliminatoires.

En vertu d’un gain de 6 à 3 contre les Sharks de San Jose, le Wild participera au tournoi d’après-saison pour la huitième fois au cours des neuf dernières campagnes.

«[C'est] agréable de ne pas avoir à attendre la dernière semaine, a déclaré le capitaine du Wild, Jared Spurgeon, en vidéoconférence après ce match. Non pas que les matchs ne signifient rien pour le reste de la saison, mais juste de savoir que vous êtes en position et que vous êtes en séries éliminatoires.»

«Mais ce n'est que la première étape de ce que nous voulons faire. C'était bien de le faire ce soir, c'est sûr.»

Viser plus haut

En vertu de leur série de victoires, le Wild s’est approché à un point de l’Avalanche du Colorado, en deuxième position de la section Ouest, et à cinq des Golden Knights de Vegas, au sommet.

Le but sera ainsi de terminer en première place, en s’assurant du même coup de garder un esprit compétitif pour bien se préparer en vue des rencontres éliminatoires.

«Il n’y a personne dans cette équipe qui pense que nous ne pouvons pas être numéro 1 dans la section, a lancé Marcus Foligno. C'est toujours à portée de main. Il y a d’excellentes équipes dans la section, mais nous avons eu du succès contre elles.»

«Nous poursuivons toujours ces équipes. C'est probablement la chose la plus importante en ce moment. Oui, nous allons faire les séries éliminatoires, ce qui est l'un de nos grands objectifs au début de la saison, mais nous avons toujours le sentiment que nous pouvons aller plus haut et, espérons-le, rattraper une équipe ou deux. Nous avons le sentiment qu'il y a encore du travail à faire.»