Nomadland sacré meilleur film

Oubliez les galas en mode Zoom. Hollywood a retrouvé un peu de glamour hier soir lors d’une 93e cérémonie des Oscars « en présentiel » qui a été marquée par le triomphe du film Nomadland.

Nomadland, un drame bouleversant qui relate la quête initiatique d’une veuve qui traverse les États-Unis à bord d’une camionnette lui servant de maison, a raflé trois des prix les plus importants de la soirée : meilleur film, meilleure réalisation et meilleure actrice (Frances McDormand).

Du coup, la cinéaste sino-américaine Chloé Zhao a marqué l’histoire en devenant la première femme non blanche à mettre la main sur l’Oscar de la meilleure réalisation. Elle peut également se targuer d’être la seconde réalisatrice à remporter ce prix prestigieux, après Kathryn Bigelow, en 2010, pour Le démineur.

La tête d’affiche du film, Frances McDormand, a quant à elle été sacrée meilleure actrice aux Oscars pour la troisième fois de sa carrière. Elle rejoint le groupe très sélect des acteurs triplement oscarisés, composé notamment de Meryl Streep, Jack Nicholson et Ingrid Bergman.

Outre Nomadland, plusieurs films se sont distingués. Le drame Le père du cinéaste français Florian Zeller a raflé deux prix importants : meilleur scénario adapté et meilleur acteur (Anthony Hopkins). Cinq autres films ont récolté chacun deux prix : Mank, Âme, Le Blues de Ma Rainey, Le son du silence et Judas and the Black Messiah.

La diversité à l’honneur

Après avoir souvent été critiquée ces dernières années pour son absence de diversité – souvenez-vous de la controverse #OscarsSoWhite (Des Oscars si blancs) en 2015 –, l’Académie des Oscars a fait la part belle aux acteurs non blancs cette année. Neuf des vingt finalistes pour les prix d’interprétations étaient des acteurs et actrices issues de la diversité.

En fin de compte, deux d’entre eux ont été récompensés : Daniel Kaluuya qui a reçu l’Oscar du meilleur acteur de soutien pour son rôle de leader des Black Panthers dans Judas and the Black Messiah et la comédienne sud-coréenne Youn Yuh-jung (Minari) qui a été sacrée meilleure actrice de soutien.

Encouragés par la campagne de vaccination qui va bon train aux États-Unis, les producteurs du gala (dont le célèbre cinéaste Steven Soderbergh) avaient promis une soirée « presque normale », avec un vrai tapis rouge et des vedettes présentes en chair et en os (et sans masque).

Entre glamour et monotonie

Un pari à moitié gagné. En retardant la cérémonie de deux mois, les organisateurs des Oscars ont réussi à livrer un gala qui avait presque des allures de remise de prix prépandémie, mais qui a été souvent plombé par une ambiance monotone et des remerciements beaucoup trop longs.

Sur le plan visuel, par contre, c’était plutôt réussi. Élégante et intime, la salle de gare Union State de Los Angeles – où avait lieu exceptionnellement le gala – permettait d’accueillir les stars, assises à des tables bien distanciées. Dès le début de la cérémonie, l’actrice Viola Davis a précisé que les invités avaient l’autorisation d’enlever leurs masques seulement quand les caméras étaient allumées et qu’ils avaient dû subir trois tests de dépistage de la COVID-19 dans les jours précédant le gala.

Côté vedettes, le public a été bien servi. Reese Witherspoon, Brad Pitt, Laura Dern et Halle Berry ont tour à tour présenté des segments du gala, qui n’avait pas d’animateur pour une troisième année d’affilée.

Les surprises

Le père

Photo AFP

La première grande surprise de la soirée est arrivée au tout début. Alors que plusieurs avaient prédit la victoire de Nomadland dans la catégorie du meilleur scénario adapté, le prix a finalement été décerné au metteur en scène et réalisateur français Florian Zeller pour son film Le père. Zeller, qui a livré son discours de remerciements en direct d’une salle de Paris, a évidemment dédié cet Oscar à son équipe, dont son acteur principal, Anthony Hopkins, magistral dans la peau d’un homme atteint de démence. ... « J’ai écrit ce film pour Anthony Hopkins qui est, pour moi, le plus grand », a-t-il précisé.

Youn Yuh-jung

Photo AFP

À 73 ans, Youn Yuh-jung est devenue hier la première actrice sud-coréenne à remporter un Oscar – celui de la meilleure actrice de soutien – grâce à sa performance dans le film Minari, réalisé par le cinéaste américano-coréen Lee Isaac Chung. Même si Hollywood vient tout juste de découvrir son talent, Youn Yuh-jung est une grande vedette en Corée, où elle a joué dans des dizaines de films et de séries télé depuis la fin des années 1960. Très émue, elle a profité de son discours de remerciements pour faire la cour à Brad Pitt, qui lui a remis le prix.

Les perdants

Les Sept de Chicago

Photo courtoisie

En lice pour cinq prix, dont ceux du meilleur film et du meilleur scénario original, le drame politique Les Sept de Chicago a finalement mordu la poussière dans toutes les catégories. Cette production de Netflix figurait pourtant parmi les favoris, selon plusieurs experts.

Glenn Close

Photo AFP

Après avoir décroché la huitième nomination de sa carrière aux Oscars grâce à son rôle de grand-mère résiliente dans le drame Une ode américaine, Glenn Close est encore repartie bredouille hier parce que les membres de l’Académie ont préféré décerner le prix de la meilleure actrice de soutien à la Sud-Coréenne Youn Yuh-jung. Ce sera donc partie remise pour l’actrice de 74 ans qui n’a toujours pas remporté d’Oscar en près de 50 ans de carrière.

LES GAGNANTS des Oscars 2021

Meilleur film

Nomadland

Meilleure réalisation

Chloé Zhao (Nomadland)

Meilleur acteur

Anthony Hopkins, (The Father)

Meilleure actrice

Frances McDormand (Nomadland)

Meilleur acteur de soutien

Judas and the Black Messiah

Meilleure actrice de soutien

Youn Yuh-jung (Minari)

Meilleur film international

Alcootest

Meilleur film d’animation

Ame

Meilleure bande originale

Ame

Meilleure chanson originale

Judas and The Black Messiah

Meilleur court métrage d’animation

If Anything Happens I Love You

Meilleur film documentaire

My Octopus Teacher

Meilleur court métrage documentaire

Colette

Meilleur court métrage de fiction

Two Distant Strangers

Meilleur scénario original

Une jeune femme pleine de promesses

Meilleur scénario adapté

Le père

Meilleure photographie

Mank

Meilleur montage

Le son du silence

Meilleur son