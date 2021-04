Québec doit agir maintenant pour renforcer l’accès aux biosimilaires

Ayant triplé sur une période de 10 ans, les ventes de médicaments biologiques constituent une pression budgétaire croissante pour le régime public d’assurance médicaments au Québec.

Les biosimilaires représentent une solution viable pour économiser plusieurs millions de dollars chaque année, tout en maintenant le même profil d’efficacité et de sécurité pour les patients.

Une option efficace et moins coûteuse

Après l’expiration du brevet original des médicaments biologiques, d’autres fabricants de médicaments sont autorisés à produire des versions biosimilaires qui coûtent généralement 25 à 50 % de moins que le biologique de référence.

Au Québec, il est estimé qu’une transition vers les biosimilaires représenterait des économies de plus de 208 millions de dollars sur une période de trois ans.

Aucune différence clinique importante en ce qui concerne leur efficacité et leur innocuité n’est prévue à la suite d’un changement d’utilisation courante entre un médicament biosimilaire et son médicament biologique de référence.

Une opportunité à saisir

La Colombie-Britannique et l’Alberta ont déjà en place des politiques de transition pour encourager l’adoption responsable des biosimilaires. Le Nouveau-Brunswick vient de franchir le pas en étendant l’utilisation des biosimilaires.

Le Québec a, aujourd’hui, l’occasion de mettre en place sa propre politique relative aux biosimilaires, dans le but de réaliser des économies considérables et de renforcer son programme de médicaments.

La pression sur les finances publiques, exacerbée par la COVID-19, rend d’autant plus important le besoin de réaliser des économies tout en donnant une marge de manœuvre au gouvernement pour investir en innovation et rendre les nouvelles avancées plus accessibles aux patients.

Il est plus nécessaire que jamais d’impliquer la voix des patients dans la conversation.

Un nouveau sondage CROP révèle que 85 % des Québécois seraient d’accord pour que le gouvernement remplace les médicaments biologiques par des biosimilaires.

Les politiques de transition offrent aux patients l’occasion de discuter avec leur médecin d’une transition envisageable vers un biosimilaire, ou de continuer à prendre le médicament biologique de référence s’ils ne sont pas en mesure de faire la transition.

Partager les données

Pour encourager l’adoption des biosimilaires au Québec et contrer toute tentative de désinformation, le gouvernement doit fournir des données scientifiques aux patients et aux professionnels de la santé. Un bon point de départ consiste à partager les données de Santé Canada sur l’innocuité et l’efficacité des biosimilaires.

Le moment ne pourrait être plus critique. Le Québec doit agir maintenant pour renforcer l’accès aux biosimilaires et permettre à notre régime public d’assurance médicaments, à nos hôpitaux et à nos centres anticancéreux de maintenir des soins de haute qualité.

Photo courtoisie

Michel Robidoux

Président et directeur général de Sandoz Canada