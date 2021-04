Symptômes après la vaccination: «aucun vaccin ne peut donner la COVID»

Les personnes qui ressentent des symptômes de la COVID-19 après avoir reçu leur dose de vaccin ne doivent pas s’inquiéter d’avoir contracté le virus, mais doivent plutôt s’en réjouir.

«Aucun vaccin ne peut donner la COVID, a assuré le Dr François Marquis en entrevue à LCN, dimanche. Donc si vous avez des symptômes qui commencent, c’est parce que votre corps est en train de préparer sa réponse.»

Comme la vaccination est un «traitement symptomatique», il est normal que le corps réagisse, a précisé le chef des soins intensifs de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont.

«Vous devriez être content que ça arrive parce que ce que ça dit, c’est que votre système immunitaire a compris et qu’il est en train de se fabriquer une réponse adéquate. C’est un signe de bonne nouvelle», a soutenu le Dr Marquis.

Les symptômes comme le mal de tête et la fatigue peuvent apparaître en particulier chez les personnes qui ont déjà contracté le coronavirus.

«En particulier ceux qui ont déjà eu la COVID, qui ont des anticorps, quand on leur donne n’importe quel vaccin, ils ont tendance à réagir un peu plus», a constaté le médecin.

Il ne faut pas s’inquiéter non plus si les personnes inoculées ne développent pas de symptômes après avoir reçu leur dose. Ça ne signifie pas que le vaccin ne fonctionne pas.

«Si vous êtes complètement asymptomatique, comme je l’ai été, quand vous avez reçu votre vaccin, ça ne veut pas dire non plus que vous n’êtes pas protégés», a mentionné le Dr François Marquis.

«Mais une réponse physique, ça peut être encourageant», a-t-il ajouté.

Et en cas de symptômes, le traitement est bien simple.

«Un peu d’acétaminophène, on se repose, on prend ça relax et dans 24, 48 heures, on va être un champion», a conseillé le docteur.