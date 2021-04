Trouver de l’aide avant qu’il ne soit trop tard

Touchée par la vague de féminicides qui frappe le Québec, une femme emprisonnée pour avoir tué son ex-conjoint il y a plus de 15 ans implore les gens engagés dans des relations amoureuses toxiques d’aller chercher de l’aide avant qu’il ne soit trop tard.

« Si j’avais demandé de l’aide, si j’avais été dans un centre d’hébergement, si j’en avais simplement parlé à quelqu’un, tout ça ne serait jamais arrivé. Malheureusement, il est beaucoup trop tard pour les “j’aurais dû” », lâche Malina Kansy.

Depuis le pénitencier pour femmes de Joliette, dans Lanaudière, où elle est incarcérée, la meurtrière est ferme : elle ne raconte pas son histoire pour se victimiser, au contraire.

Ce qu’elle espère, c’est que son témoignage permettra d’éviter d’autres drames conjugaux.

Regrets

Aujourd’hui âgée de 33 ans, elle regrette « énormément » ce qu’elle a fait le 30 octobre 2005, quand elle a froidement poignardé de dizaines de coups de couteau son conjoint de l’époque qu’elle soupçonnait de l’avoir trompée.

Elle venait alors tout juste de célébrer son 18e anniversaire.

Mme Kansy a plaidé coupable à une accusation de meurtre au second degré [non prémédité] quelques années plus tard, au palais de justice de Montréal.

Elle purge toujours une peine de détention à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après 14 ans.

À l’époque, elle relate s’être retrouvée coincée au cœur d’une relation « contrôlante » malsaine, où les deux côtés avaient leurs torts, soutient-elle.

La jeune femme explique s’être alors enfoncée dans la relation petit à petit jusqu’à ce qu’une « goutte fasse déborder le vase ».

« Ça ne m’a pas pris, soudainement, un matin. Si je n’avais pas accumulé toute la colère et l’impuissance que j’avais à l’intérieur de moi, ça ne serait jamais tourné en rage comme ça. Je le regrette à tous les jours de ma vie, jure-t-elle. Je suis à 100 % responsable des mauvais choix que j’ai faits dans ma vie. »

Demander de l’aide

Aujourd’hui, après plus de 15 ans derrière les barreaux, elle est persuadée que si elle en avait parlé, ou si elle avait demandé de l’aide, elle n’aurait pas commis l’irréparable.

Elle rappelle qu’il existe des ressources pour sortir d’une relation toxique.

« Je veux sensibiliser les gens, surtout les jeunes. Ma victime, c’est mon premier amour. Les signes, je ne les ai pas vus venir. C’est important de dire aux gens que ce n’est pas parce qu’on est en amour qu’on doit tout accepter et rester dans une relation malsaine », martèle-t-elle.

Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à contacter l’organisme SOS violence conjugale en composant le 1-800-363-9010. Des ressources sont disponibles 24 heures sur 24, sept jours sur sept.