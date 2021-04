Un relâchement trop rapide va anéantir tous les efforts réalisés, selon Nimâ Machouf

Les Québécois peuvent s’encourager que le nombre de cas de COVID-19 dans la province ait atteint un plateau, mais il ne faut pas qu’ils relâchent les mesures sanitaires pour autant.

«On est en couvre-feu, on porte le masque partout à l’intérieur, les restos et les bars sont fermés, donc un plateau d’accord, mais je pense que le danger est toujours là parce qu’on n’arrive pas à baisser les cas», a souligné l’épidémiologiste Nimâ Machouf en entrevue à LCN.

Bien que la vaccination aille bon train au Québec, il faut garder les restrictions en place encore quelques mois.

«On garde les restrictions comme ça pour l’instant, on fait attention à la chaîne de transmission, il faut qu’on brise la chaîne de transmission, et puis on surveille les frontières, à mon avis, à la moitié de l’été, on va pouvoir avoir du relâchement», a soutenu Mme Machouf.

Exploiter l’extérieur au maximum

L’épidémiologiste est d’avis que les petits rassemblements en famille seront possibles cet été «surtout à l’extérieur».

«Il faut juste qu’on fasse attention. Si jamais on entre à l’intérieur, on porte le masque. Si jamais on ne peut pas garder nos distances, on porte le masque, même si on est à l’extérieur», a expliqué Nimâ Machouf.

Elle ajoute que, selon elle, «les terrasses vont pouvoir rouvrir».

Pendant la saison estivale, il faudra essayer de faire le plus possible des activités à l’extérieur pour retrouver un semblant de vie normale.

«L’extérieur, il faut l’exploiter au maximum», a indiqué l’épidémiologiste.