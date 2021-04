Visages de notre histoire: Judith Jasmin Pionnière du journalisme

À l’avant-garde

Judith Jasmin est née à Terrebonne, en 1916. Après une enfance passée en France, elle rentre au Québec à 16 ans, férue de chimie. La vie en décide pourtant autrement pour cette jeune diplômée du Collège Marguerite-Bourgeoys. Un talent pour les lettres la pousse à travailler d’abord dans le milieu théâtral. Comédienne au théâtre, elle fait vite le saut vers la radio, où la mode est alors aux radio-romans, des œuvres lues sur les ondes par des comédiens. La Société Radio-Canada, où Judith Jasmin exercera durant toute sa carrière, a commencé ses diffusions radiophoniques dans les années 1930.

Vite populaire grâce à La pension Velder, de Robert Choquette, diffusée entre 1938 et 1942, elle commence à toucher à la réalisation d’émissions de radio à la fin des années 1940. En effet, la télévision n’existe pas encore et la radio représente le seul média par la voie des ondes, à l’époque.

Réalisations

Première correspondante à l’étranger

Photo Bibliothèque et Archives nationales du Québec

À la fin des années 1940, Judith Jasmin s’intéresse de plus en plus au journalisme. Elle entre au service de reportage international de Radio-Canada, avec un autre jeune journaliste qui a fait ses armes pendant la Seconde Guerre mondiale : René Lévesque. À l’époque, les studios sont installés dans l’ancien hôtel Ford, rue Dorchester (actuel boulevard René-Lévesque). Ces studios sont inaugurés en 1951 dans un édifice complètement réaménagé, avec 26 studios et quatre émetteurs de 50 000 watts chacun, c’est une nette amélioration par rapport aux installations précédentes. Ces nouveaux studios permettent d’ailleurs à la Société Radio-Canada de commencer la diffusion télé de ses émissions.

Judith Jasmin participe à l’édification du service de l’information et continue de rapporter de l’étranger des reportages fouillés et passionnants en plus de rencontrer en entrevue certaines des plus grandes personnalités de l’époque. Elle accumule les premières : première femme journaliste canadienne correspondante à l’étranger et première journaliste canadienne à traiter de politique et d’actualités internationales.

Héritage

Journaliste et activiste

En plus de laisser un abondant corpus d’entrevues avec d’importants personnages ou de reportages sur les sujets les plus brûlants de son temps, Judith Jasmin est une militante. Son métier lui donne l’occasion de prendre conscience des grands combats que traverse l’humanité au 20e siècle. Dans les années 1960 et 1970, elle milite activement pour l’écologie, le pacifisme et l’abolition de la ségrégation raciale. Aux États-Unis, elle écope d’une trentaine d’heures d’emprisonnement pour sa participation à une manifestation contre la ségrégation raciale. Au Québec, elle s’engage dans la création du Mouvement laïque de langue française, qui promeut la laïcité dans les institutions politiques québécoises. Son professionnalisme, son sérieux en entrevue et sa grande culture, qui donnait tant de profondeur à ses entretiens, restent des exemples pour toute la classe journalistique. L’Université du Québec à Montréal, en hommage posthume, a donné son nom au pavillon qui accueille la faculté des communications et de journalisme.