Américains vaccinés autorisés en Europe: gare aux Canadiens qui voudraient entrer en France

Bien que l’Union européenne ait annoncé que les Américains vaccinés pourraient visiter l’Europe dès cet été, rien n’a été dit formellement pour les Canadiens. Gare à ceux qui pourraient tenter d’entrer en France en se faufilant: les conséquences pourraient être sérieuses.

Si certains gros pays d’Europe comme la Grèce et l’Allemagne souhaitent accueillir des voyageurs canadiens, ces États ne doivent pas servir de porte d’entrée vers la France.

«Il faut faire attention, même s’il n’y a pas de frontière renforcée entre l’Allemagne et la France. Si un Canadien arrivait en Allemagne et ensuite, se faufilerait en France, s’il se fait pincer en France, il va être expulsé de la zone et vu qu’il n’a pas suivi les mesures, il va être banni de toute l’Europe, incluant l’Allemagne qui avait permis l’entrée, et ce, pour une période allant jusqu’à 4 ans», explique Moscou Côté, président de l’Association des agents de voyages du Québec.

«On ne va pas en France si on est Canadien, ou en faisant des détours», insiste M. Côté à l’émission de Mario Dumont, en précisant que les citoyens français peuvent retourner dans leur pays sans problème.

Contrairement aux Américains, les Canadiens en majorité n’auront pas obtenu une deuxième dose de vaccin avant au moins l’été, n’ayant pas été complètement vaccinés.

«Il faut comprendre la France, pour eux le tourisme c’est quand même important pour eux. C’est le pays le plus visité au monde, c’est 10% de leur PIB, 12% de leurs emplois, donc eux veulent ouvrir le plus rapidement possible leurs frontières de façon sécuritaire, c’est un bon signe», soutient M. Côté qui entrevoit l’ombre d’une reprise des voyages.

Au Canada le tourisme, représente de 6 à 7 % de l’emploi. En République dominicaine c’est 16% de l’emploi.

La reprise des voyages vers l’Europe par les Américains vaccinés a été annoncée par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen dans une interview au New York Times, dimanche.

«Les Américains, d'après ce que je peux voir, utilisent des vaccins approuvés par l'Agence européenne des médicaments (EMA)», a-t-elle déclaré. «Cela permettra la libre circulation et les déplacements vers l'Union européenne. Car une chose est claire: les 27 États membres accepteront, sans condition, tous ceux qui sont vaccinés avec des vaccins approuvés par l'EMA», a assuré Mme Von der Leyen au quotidien new-yorkais.

Or plusieurs États de l’Union européenne ont durci les mesures restrictives adoptées au niveau national en raison de la propagation de la pandémie et inquiets de l'apparition de nouveaux variants, a reconnu la Commission européenne, laissant planer le doute sur la possibilité pour les touristes américains de voyager dès cet été en Europe.

