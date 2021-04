Caufield passe le test

Cole Caufield a brisé la glace. Pratiquement un mois jour pour jour (27 avril) après avoir paraphé un contrat de recrue de trois ans avec le Canadien, l’ailier droit a joué sa première rencontre dans la LNH. Avant d’affronter les Flames, le gagnant du trophée Hobey-Baker, dans la NCAA, avait une minuscule expérience de deux matchs avec le Rocket de Laval, avec qui il avait amassé quatre points (3 buts, 1 passe).

« La rapidité du jeu représente un changement. J’avais eu le temps de m’y adapter un peu en participant à des entraînements et en regardant des matchs des gradins. Si j’ai des chances de décocher un tir, je n’hésite pas. J’ai eu quelques occasions contre les Flames. »

– Cole Caufield

Tyler Toffoli a déjà marqué 31 buts en 2015-2016 avec les Kings de Los Angeles. En inscrivant son 25e filet contre les Flames, l’Ontarien a réalisé son deuxième plus haut total depuis ses débuts dans la LNH en 2012-2013.

« Quand j’aborde une nouvelle saison, je n’ai jamais un chiffre en tête. J’ai confiance. Je mentirais si je disais que je n’ai jamais de chance. C’est un parcours qui est assez cool pour moi. Mais l’année n’est pas terminée, c’est encore serré au classement et nous aurons besoin de gagner nos matchs. »

– Tyler Toffoli

Shea Weber a ressorti son bazooka. Le capitaine a marqué un premier but depuis le 10 mars contre les Canucks à Vancouver en décochant une puissante frappe lors d’un cinq contre trois. Avec ce but, il a freiné une série noire de 21 matchs sans but. Après la partie, Weber a parlé de l’équipe et de la victoire des siens.

« Nous avons marqué un but important en supériorité numérique. Nous nous sommes battus. Ce n’était pas beau, c’était une victoire à l’arrachée. Nous avons respecté le plan de match malgré une deuxième période assez difficile. »

– Shea Weber