COVID-19: 2M$ pour le dépistage des travailleurs étrangers à Montréal-Trudeau

Le gouvernement fédéral a annoncé, lundi, s'être entendu avec la firme Dynacare pour mener des tests de dépistage de la COVID-19 et fournir des services de soutien aux travailleurs étrangers qui arriveront dans les prochaines semaines à l'aéroport Montréal-Trudeau en vue de la saison estivale.

• À lire aussi: COVID-19: début de la vaccination chez CAE

• À lire aussi: Passe-droits pour se faire vacciner

Dès mercredi, Dynacare aidera les travailleurs étrangers «pour la prise de rendez-vous, l’administration des tests et la gestion des résultats, y compris des services mobiles pour la collecte d’échantillons sur place pour le deuxième test requis le huitième jour de quarantaine», a expliqué Ottawa, en dévoilant ce contrat évalué à 2 millions $.

«Cette nouvelle entreprise est déjà bien implantée au Québec et va être en mesure d’offrir plus efficacement des services de dépistage. Je suis confiante que cette entente va régler les enjeux auxquels font face nos agriculteurs et nos agricultrices, qui ont besoin de l’aide de ces travailleurs au printemps», a expliqué la ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau.

Ce nouveau contrat arrive alors que le gouvernement fédéral était sur la sellette en raison d'un contrat avec la firme torontoise Switch Health, qui a connu des ratés pour faire le suivi des travailleurs étrangers.

Dans les dernières semaines, plusieurs producteurs avaient dénoncé le piètre service offert par la firme, incluant l'incapacité d'avoir un service en espagnol et le manque de suivis pour le fameux test de dépistage du 10e jour, repoussé parfois d'une semaine.

«On a l’impression que le Canada est une équipe de pee-wee. On n’est pas capable d’avoir les résultats en 24 h, ça prend 10 jours. Ce n’est ni en français ni en espagnol. C’est juste en anglais», avait dénoncé le directeur général de l’Union des producteurs agricoles, Charles-Félix Ross, en entrevue avec Le Journal.

Le fédéral avait d'ailleurs reconnu être déçu des ratés de Switch Health.

Des milliers de travailleurs étrangers employés majoritairement sur les fermes du Québec et dans les entreprises de transformation agroalimentaire arriveront dans les prochaines semaines au Québec. Pandémie oblige, ceux-ci devront passer un test de dépistage de la COVID-19 à leur arrivée et traverser une quarantaine de 14 jours avant de pouvoir se mettre au travail.

Bon an, mal an, entre 50 000 et 60 000 travailleurs étrangers s'amènent en renfort dans les usines, les pêcheries et les fermes canadiennes. Le tiers d'entre eux se retrouvent au Québec, évalue le gouvernement fédéral.

L'an dernier, de nombreuses éclosions s'étaient produites sur des fermes, particulièrement dans le sud-ouest de l'Ontario, où des centaines de travailleurs avaient été touchés, et quelques-uns avaient succombé après avoir contracté le virus.

À voir aussi