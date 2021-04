Enseignement de l’histoire: une refonte irréfléchie

Depuis une semaine, dans divers médias, certains partisans du remplacement du cours d’Initiation à l’histoire de la civilisation occidentale (HCO) par un cours d’Introduction à l’histoire du monde depuis le XVe siècle s’étonnent de la « soudaine » levée de boucliers que suscite cette refonte annoncée.

L’incompréhension d’une importante partie des corps professoraux des niveaux collégial et universitaire, pourtant, est bien légitime : le nouveau cours imposera en effet une nouvelle chronologie, en fonction de laquelle l’histoire de l’Antiquité au Moyen Âge sera complètement évacuée du tronc commun.

Mobilisation

Il convient de préciser que la mobilisation sur ce sujet ne date pas d’hier : dès l’automne 2019, Rémi Bourdeau, enseignant au cégep Garneau, proposait une pétition pour préserver le cours HCO et récoltait plus de 1200 signatures En octobre dernier, une lettre ouverte recueillait les appuis de près de 240 acteurs du milieu, enseignants au cégep, universitaires, historiens professionnels, centres de recherche et associations étudiantes.

Le débat, à ce moment, devint public, car la place publique seule lui permettait d’exister : en effet, au sein même de l’Association des professeures et des professeurs d’histoire des collèges du Québec, il n’avait pu avoir lieu.

Quant aux divers processus de consultation dont se vantent les réformateurs, ils n’ont guère brillé ni par leur représentativité, ni par la rigueur de leur méthode. Rappelons, à titre d’exemple, que le choix de maintenir le cours actuel ne figurait pas dans les derniers questionnaires soumis aux enseignants et que les autres options offertes n’avaient, pour l’essentiel, fait l’objet d’aucune discussion.

Dans ces conditions, toute la communauté historienne devrait se réjouir que la question ait été portée sur la place publique. Les voix de figures marquantes (le sociologue Guy Rocher, le philosophe Georges Leroux), de journalistes, de chroniqueurs, d’hommes d’État (l’ancien premier ministre Lucien Bouchard) et de partis politiques (du Parti québécois à Québec solidaire) se sont en effet portées à la défense de l’enseignement du passé ancien. Et cela est tant mieux : l’histoire, en effet, est digne de l’intérêt public et à la rigueur scientifique de ses praticiens doit toujours s’ajouter la conscience et le souci de leur rôle dans la cité.

Le nouveau cours

Quant au nouveau cours, proposé sans véritable réflexion préalable, il ne va pas de soi, loin de là. Dans l’enseignement au Québec, tous niveaux confondus, les siècles récents se taillent déjà la part du lion : les périodes modernes et surtout contemporaines sont au cœur de l’enseignement. Les mondes anciens et médiévaux, eux, ne sont que brièvement aperçus, au tout début du parcours secondaire.

Il n’est pas rare du reste qu’au cégep même des enseignants ne passent en vitesse sur les périodes anciennes, afin de consacrer la majeure partie de leur enseignement à ce passé récent dont on voudrait nous faire croire qu’il est négligé.

Et l’actualisation des savoirs? Il faut avoir une vision bien étriquée de la science historique pour limiter ses récents acquis et ses riches découvertes aux seuls derniers siècles : l’histoire ancienne et l’histoire médiévale ont elles aussi été profondément renouvelées par les élans théoriques des dernières décennies. C’est méconnaître les « tendances » de la discipline que de nier leur pertinence ou leur applicabilité dans un contexte autre que moderne ou contemporain.

Reste enfin l’ouverture du cours obligatoire sur le reste du monde. Passons sur le fait qu’un tel programme me paraît souffrir de ce même mal que ses détracteurs attribuaient si généreusement à HCO : une ingérable énormité.

Comment ce nouveau cours s’incarnera-t-il? Visiterons-nous le monde à la carte, comme certains se désolent de visiter l’histoire de l’Occident, à grandes enjambées ? Veut-on proposer une histoire mondiale de l’Occident ou du Québec, et ne traiter que des moments de rencontre? Alors « le monde » serait purement cosmétique. Et une histoire globale? Elle serait passionnante, certes, mais comment peut-on la penser possible, en douze ou treize cours, alors que les étudiants n’auront bien souvent sur les civilisations abordées aucune connaissance préalable ? N’est-ce pas là la porte ouverte à un enseignement si vaste qu’il en deviendrait superficiel?

Surtout, souvenons-nous que cet enrichissement incertain se fera au prix d’un appauvrissement : celui de la perspective temporelle des étudiants. Or, cette perspective ne devrait-elle pas être au cœur de l’enseignement de l’histoire?

Parlant des langues anciennes, le grand historien français Paul Veyne disait l’année dernière qu’elles permettaient aux enfants d’intérioriser le fait « que leur monde, notre monde, est entouré d’autres mondes, aujourd’hui disparus ». C’est là, poursuivait-il, une « nécessité culturelle métaphysique ». La chose vaut aussi pour l’histoire du passé lointain : n’en privons pas les prochaines générations.

Photo courtoisie

Nathan Murray, La Malbaie Enseignant, Cégep Garneau et Université Laval Boursier – Bourse d’études supérieures du Canada Vanier Doctorant en histoire ancienne – Université Laval et Université Paris Nanterre