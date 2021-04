France: rentrée scolaire des petites classes après trois semaines de fermeture pour lutter contre la pandémie

Paris | Les enfants des plus petites classes reprennent le chemin de l'école lundi en France, pour une rentrée scolaire qui s'annonce complexe, entre la montée en puissance des tests de dépistage du virus de COVID-19 voulue par le gouvernement et le maintien d'un protocole sanitaire strict qui risque de provoquer de multiples fermetures de classes.

Après trois semaines de fermeture de l'ensemble des établissements scolaires pour lutter contre l'épidémie de COVID-19, le gouvernement a décidé de maintenir son calendrier: rentrée ce lundi pour les écoliers, tandis que collégiens et lycéens reprennent en distanciel jusqu'au 3 mai, date à laquelle ils pourront retourner dans leurs établissements.

Objectif: tenir dix semaines jusqu'à la fin de l'année scolaire, sans que cette réouverture n'aggrave la dynamique de l'épidémie, qui reste à un niveau élevé. Depuis une dizaine de jours, le nombre de patients en réanimation est proche de 6000. Un chiffre en-deçà du pic de la première vague en avril 2020 (autour de 7000) mais supérieur à celui de la deuxième vague à l'automne (4900).

«C'est essentiel de faire revenir à l'école les enfants», a martelé dimanche sur la télévision LCI le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, en estimant que l'institution «n'est pas responsable en soi de l'épidémie» et que les établissements scolaires sont des lieux «où on respecte plus les gestes barrières» qu'ailleurs.

Il doit se rendre lundi matin avec le président Emmanuel Macron dans une école de Melun, pour cette rentrée marquée par un protocole sanitaire strict, source d'incertitude pour les parents, qui prévoit la fermeture d'une classe dès le premier cas de COVID confirmé parmi ses élèves.

Malgré les critiques d'une partie du corps médical et les craintes de certains enseignants, l'exécutif défend sans discontinuer son objectif de garder les écoles ouvertes pour éviter un «trou d'air éducatif».

Selon l'Unesco, la France a été le pays européen qui a le moins fermé ses écoles entre mars 2020 et mars 2021 avec 10 semaines de fermeture au total, contre 28 en Allemagne et 47 aux États-Unis.

Surtout, l'enjeu de cette reprise est de massifier les capacités de tests pour enfants et enseignants.

Dans les écoles maternelles et primaires, 400 000 tests salivaires doivent être déployés dès la rentrée, avec un objectif de 600 000 par semaine d'ici la mi-mai.

Mais la nouveauté réside principalement dans l'arrivée des autotests: le gouvernement en a commandé 64 millions pour les élèves de plus de 15 ans, les enseignants et autres personnels de l'Éducation nationale.