Joe Biden et l’âgisme

C’est après avoir écouté un segment de l’émission de l’humoriste américain Bill Maher que j’ai eu envie de vous écrire ce petit billet. Oui, Bill Maher est toujours un tantinet vulgaire, une grande gueule qui ne se censure à peu près jamais et qui se complaît régulièrement dans la provocation.

L’humoriste assume pleinement son style et je lui reconnais deux grands mérites : il me fait rire très souvent et, surtout, aucun sujet n’est tabou. S’il s’acharne régulièrement sur les républicains, il rate rarement une occasion de faire la leçon aux démocrates et aux progressistes.

C’est qu’il a fait vendredi dernier en dénonçant l’âgisme dont font preuve de nombreux Américains, en particulier les milléniaux. Maher souligne avec raison qu’à une époque où on dénonce tout et rien, très peu de gens se sont indignés des commentaires sur l’âge du président américain.

Je me souviens très bien avoir mentionné l’âge des principaux meneurs du jeu politique à Washington, mais surtout pour souligner l’absence de relève. Les Pelosi, Schumer, McConnell, Trump, Sanders et Biden ont contribué à faire la preuve que des sexagénaires ou des septuagénaires peuvent très bien faire le boulot.

Le 20 janvier 2021 à 12h, Joe Biden est devenu le plus vieux président élu de l’histoire. Ils étaient nombreux à douter de son énergie physique ou même de son acuité. Force est d’admettre qu’il mène sa barque à un rythme endiablé, multipliant les annonces tout en s’assurant que son nom reste dans les livres d’histoire.

On peut être pour ou contre ses déclarations ou ses ambitieux projets d’infrastructures, mais il faudrait être bien malhonnête pour ne pas lui reconnaître audace et énergie. Il y a peu, l’ancien défenseur des Canadiens Eric Desjardins affirmait qu’un bon joueur sait quand il a ralenti, mais que son intelligence et son expérience lui permettent encore de se démarquer.

Joe Biden est donc un vétéran aguerri de la politique américaine et il ne perd pas de temps dans des escarmouches futiles, il préserve ses énergies pour les grandes confrontations qu’il a identifiées dès le départ.

Mercredi le 46e président se présentera devant le congrès pour marquer l’échéance des cent premiers jours de son administration. S’il y a bien quelques taches au dossier comme la gestion de la frontière avec le Mexique, il pourra se targuer d’avoir agi vite et de manière spectaculaire dans bien des domaines.

Que ce soit sur la scène internationale, où il tente de replacer son pays dans une position de meneur, ou au plan national, en menant une lutte de tous les instants contre la pandémie tout en proposant des mesures économiques d’envergure, le nouveau président impressionne jusqu’à maintenant.

J’ai déjà écrit sur ce blogue qu’il est encore bien tôt pour comparer Biden à Franklin Delano Roosevelt ou Lyndon Johnson (premier mandat), mais il obtient entre 55% et 59% d’approbation au moment d’écrire ses lignes. Plus encore, plus du deux tiers de ses concitoyens sont satisfaits de sa gestion de la pandémie.

À ce départ sur les chapeaux de roues, j’ajouterais quelques décisions marquantes. Annoncer le retrait des troupes américaines d’Afghanistan après vingt ans et reconnaître officiellement le génocide arménien constituent des mesures fortes qui ont fait vaciller ses prédécesseurs dont le jeune Obama.

Il n’y a donc que cent jours d’écouler dans cette présidence, mais jusqu’à maintenant Biden surprend. Si l’actuel président américain avait lu les écrits de Félix Leclerc, il pourrait faire siennes ces paroles du barde québécois : «Ce n’est pas parce que je suis un vieux pommier que je donne de vieilles pommes».