Pas assurée même si ses dents tombent l’une après l’autre

Une étudiante de 24 ans qui voit toutes ses dents tomber les unes après les autres à cause d’une rare maladie ne comprend pas pourquoi l’assurance maladie ne couvre rien de l’opération de près de 50 000 $ qui pourrait régler son problème.

« Si j’avais un problème de genou, je n’aurais pas de souci financier », se désole Camille Bourgeois-Fortin, qui trouve inconcevable qu’en 2021, la Régie de l’assurance maladie ne reconnaisse toujours pas la quasi-totalité des problèmes de santé dentaire.

Pourtant, ce qu’elle vit depuis une dizaine années est loin d’être un simple souci esthétique.

Et ce n’est aucunement dû à un quelconque manque d’hygiène.

Atteinte de la cap polypose, une maladie inflammatoire de l’intestin, l’acidité a fini par avoir des répercussions importantes sur sa dentition.

« J’ai des traitements de canal chaque mois depuis que j’ai 16 ans, mais ça, c’est une solution temporaire à un problème permanent », résume la jeune femme originaire du Saguenay, qui a eu la chance de bénéficier jusqu’ici de l’assurance de ses parents.

Solution onéreuse

Or, aucun plan privé, aussi généreux soit-il, n’assume l’entièreté de ses visites chez le dentiste, encore moins le remplacement complet de ses dents par des implants.

Cette solution durable, la seule dans les circonstances, reviendrait à 48 000 $, ont estimé trois dentistes qu’elle a consultés dans les derniers mois.

Une somme colossale qui s’ajoute aux 18 000 $ de frais qu’elle a dû débourser cette année en soins dentaires.

« Au début, j’étais mal de m’exposer, mais j’ai reçu énormément de messages de personnes qui sont dans ma situation », rapporte Camille Bourgeois-Fortin, qui a lancé une campagne de sociofinancement, à défaut de vouloir prendre un autre prêt bancaire.

Le gastroentérologue Michaël Bensoussan confirme qu’il arrive que certaines pathologies s’accompagnent d’effets secondaires très désagréables sur la dentition.

« Il y a un problème au Québec avec le remboursement des soins dentaires. On ne peut pas laisser des jeunes sans dents », s’insurge le Dr Bensoussan, qui appelle les décideurs politiques à se pencher sur cette injustice.

Une question qui fait débat

L’Ordre des dentistes milite de son côté pour le remboursement des examens dentaires qui sont obligatoires avant certaines opérations.

En ce qui a trait aux frais qui découlent de maladies ou de médicaments, la question continue de faire débat, indique l’ordre professionnel.

Pendant ce temps, Camille Bourgeois-Fortin souffre de plus en plus le martyre.

« À la longue, c’est handicapant, confie-t-elle. Manger me fait mal, j’ai des migraines et je me réveille la nuit, tellement c’est douloureux. »