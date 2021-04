Plus de 300 M$ pour le réseau routier de Laval

Le gouvernement du Québec a annoncé, lundi, des investissements totalisant 341,7 millions $ pour le maintien et l’amélioration des infrastructures routières dans la région de Laval.

«Nous souhaitons que la relance économique passe notamment par le secteur des transports, soit par la réalisation des nombreux projets dévoilés aujourd'hui», a indiqué, par communiqué, le ministre des Transports François Bonnardel.

Parmi les projets annoncés, le gouvernement a notamment prévu des fonds pour la sécurisation et l’amélioration de la mobilité dans l’échangeur des autoroutes 440 et 15, ainsi que le début des travaux pour le prolongement de l'autoroute 19, à Laval et à Bois-des-Filion.

Le gouvernement a également annoncé que six projets retenus seront réalisés de manière accélérée à la suite de l’adoption du projet de loi 66 concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure.

«Dans le contexte actuel, nous avons grandement besoin d'investissements pour maintenir et créer des emplois chez nous. De plus, la réalisation de ces projets améliorera concrètement notre qualité de vie en permettant des déplacements plus sécuritaires et plus efficaces sur l'ensemble de notre réseau», a ajouté le député de Sainte-Rose, Christopher Skeete.

