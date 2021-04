Quoi regarder à la télé lundi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le lundi 26 avril:

«Hôtels et à couper le souffle»

Lorsqu’on parle d’élégance, il se fait rarement mieux qu’au Royaume-Uni. Cela vaut assurément pour les hôtels. Voici les clés pour pénétrer dans le Solent Forts, situé en pleine mer, au large de Portsmouth, et celles du Dukes Hotel, l’établissement préféré de la défunte princesse Diana.

Lundi, 18 h, Évasion.

«Les secrets des voitures des chefs d’État»

Au pouvoir, on peut se permettre de rutilantes voitures. Ceux et celles qui gouvernent ne se privent pas d’un tel luxe. Grâce à cette émission, on en apprend davantage sur des véhicules comme la DS 19 du général de Gaulle et le bolide qu’apprécient les présidents américains.

Lundi, 19 h, TV5.

«Question de jugement»

Hélène Bourgeois Leclerc, Mélanie Maynard, Benoît McGinnis et Luc Senay sont les tout premiers invités de ce nouveau jeu-questionnaire animé par Pierre Hébert. Les quatre artistes feront l’objet de perceptions et idées préconçues avec lesquelles des concurrents devront négocier pour savourer la victoire.

Lundi, 19 h, ICI Radio-Canada Télé.

«Boléro, le refrain du monde»

Depuis plus de 90 ans, «Le Boléro» de Maurice Ravel est un puits sans fond d’inspiration chez les artistes, peu importe d’où ils viennent, et le style musical qui leur sied le mieux. Le documentaire le prouve en rencontrant divers créateurs bien connus.

Lundi, 20 h, ARTV.

«Alertes»

La conclusion de la série s’articule autour de craintes pour Delphine, du retour de Stéphanie à la tête de l’Escouade et au groupe de suprémacistes. Il est temps de mettre un point final et de classer certains dossiers, mais comme le savent les forces de l’ordre, tout n’est pas si simple,

Lundi, 21 h, TVA.

«Lire et détruire»

Deux employés d’un gym mettent la main sur un disque renfermant des informations de haute importance et tentent de le vendre. Mal leur en prend. Les frères Coen ont convaincu des stars telles que Brad Pitt, George Clooney, Frances McDormand et John Malkovich de jouer dans leur comédie.

Lundi, 21 h, Télé-Québec.

«Seul Dieu pardonne»

Julian est un visage connu de l’univers du trafic de drogues en Thaïlande. Sa vie est par contre grandement chamboulée quand son frère Billy est tué et que sa mère le force à le venger. Drame avec Ryan Gosling et Kristin Scott Thomas.

Lundi, 22 h, addikTV.