Repêchage de la NFL: vers une cuvée record de Canadiens

Un nombre record de joueurs canadiens devraient être sélectionnés au repêchage de la NFL, qui se déroulera de jeudi soir à samedi. Selon des analystes d’expérience, au moins cinq espoirs de l’unifolié ont de fortes chances d’entendre leur nom.

En 2014, quatre joueurs originaires du Canada étaient choisis au repêchage, ce qui s’avère encore aujourd’hui le record au pays.

En plus de Laurent Duvernay-Tardif (Chiefs) en sixième ronde, le receveur T.J. Jones (Lions en sixième ronde), le joueur de ligne offensive John Urschel (Ravens en cinquième ronde) et le joueur de ligne défensive Brent Urban (Ravens en quatrième ronde) avaient trouvé preneur.

Cette année, le demi défensif Jevon Holland, le demi de coin Benjamin St-Juste, le receveur Josh Palmer, le porteur de ballon Chuba Hubbard et le joueur de ligne offensive Alaric Jackson seront, selon toute vraisemblance, repêchés.

D’autres joueurs, comme le garde des Carabins Pier-Olivier Lestage, l’ailier rapproché des Bearcats de Cincinnati Bruno Labelle et le secondeur albertain Amen Ogbongbemiga (Oklahoma State) sont aussi admissibles et pourraient obtenir une chance comme agents libres après le repêchage.

PHOTO COURTOISIE, UNIVERSITÉ DU MINNESOTA

Holland en premier ?

Si St-Juste fait évidemment beaucoup parler de lui au Québec, c’est Holland qui pourrait être le premier choisi. Le natif de Coquitlam, située en Colombie-Britannique, a brillé comme demi de coin à l’intérieur avec l’Université de l’Oregon et devrait être utilisé comme maraudeur dans la NFL.

« Il est le deuxième maraudeur dans ma liste et je pense qu’il sortira dans le top 50. Il peut faire beaucoup de choses sur le terrain et a aidé sa cause en courant [40 verges] en 4,46 s à 207 livres », a louangé la semaine dernière l’analyste de NFL Network Daniel Jeremiah, lors d’une conférence téléphonique.

La plupart des observateurs voient Holland comme un potentiel choix de deuxième ou de troisième ronde.

Des armes à l’attaque

La saison dernière, le receveur canadien Chase Claypool a pris la NFL d’assaut après avoir été choisi au deuxième tour.

Cette année, un autre receveur, Josh Palmer, de Brampton, située en Ontario, tentera de refaire le coup après avoir fait ses armes à l’Université du Tennessee. Il est perçu comme un espoir de troisième ou de quatrième ronde.

« Il n’a pas bénéficié d’un quart-arrière qui pouvait le rejoindre avec constance, mais il a réussi des attrapés spectaculaires et il va chercher le ballon en pleine circulation. Il montre une belle explosion », a souligné l’analyste d’ESPN Mel Kiper Jr au sujet du receveur de 6 pi 2 po et 210 lb.

Un autre joueur offensif qui sera à surveiller est le porteur de ballon Chuba Hubbard, originaire de la région d’Edmonton. En 2019, à Oklahoma State, il a été dominant avec une récolte de 2094 verges au sol. Cette saison, sa production a toutefois chuté (625 verges) en seulement sept matchs.

Daniel Jeremiah croit qu’il pourrait être le huitième porteur réclamé, vers la quatrième ronde.

« Il a montré qu’il pouvait être ultraproductif. Quand il touche au ballon, il est dur à plaquer », a-t-il souligné.

Une courte attente pour St-Juste ?

Photo d'archives

La question concernant le demi de coin québécois Benjamin St-Juste n’est plus de savoir s’il sera repêché, mais plutôt quand il vivra cet honneur.

Les évaluations au sujet du joueur de l’Université du Minnesota vont dans tous les sens, selon les différents experts du repêchage.

Récemment, Daniel Jeremiah l’a identifié comme un choix de troisième ou quatrième tour.

Mel Kiper est quant à lui encore plus optimiste et envoie St-Juste aux Bills en deuxième ronde dans son récent repêchage simulé.

« Il est très grand et il a démontré au Senior Bowl et durant ses saisons au Minnesota qu’il avait toutes les habiletés en couverture. Il n’est pas facile de trouver des joueurs qui peuvent rivaliser avec les receveurs qui sont les plus costauds et athlétiques.

« Pour moi, c’est réaliste de projeter qu’il sorte entre la fin de la deuxième ronde et le milieu de la troisième ronde, selon les discussions que j’ai eues avec plusieurs personnes dans la ligue », a commenté la semaine dernière celui qui roule sa bosse sur le repêchage depuis 1979.

D’autres éloges

Pour sa part, Dane Brugler, qui publie chaque année la brique The Beast sur le repêchage pour le site The Athletic, évalue St-Juste comme un espoir du jour 3, soit dans les rondes 4 à 7 de samedi.

« Sa longueur, sa vitesse et son esprit de combativité face aux receveurs sont incroyables. Je le vois comme un demi de coin classique en couverture homme à homme, qui peut bien se développer », mentionne l’analyste, qui craint toutefois que son style lui amène son lot de pénalités dans la NFL.

Le site de statistiques avancées Pro Football Focus perçoit St-Juste comme un choix de troisième ronde.

« La flèche pointe vers le haut dans son cas. Il y a très peu de demis de coin dans cette cuvée et même dans la NFL qui offrent un tel ensemble d’habiletés», peut-on lire dans leur guide du repêchage.

À ce jour, le Québécois qui a été repêché au plus haut rang dans la NFL est le porteur de ballon Tshimanga Biakabutuka. Il avait été le huitième choix au total par les Panthers, en 1996. Sinon, il faut remonter en 1988, lorsque le receveur montréalais Tommy Kane avait été le choix de troisième tour des Seahawks, au 75e rang.