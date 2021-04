Série Remparts – Voltigeurs: deux équipes jeunes et affamées

Il faut que jeunesse se fasse. Cette phrase, qui a probablement été prononcée le plus souvent par des parents justifiant les excès de leurs jeunes adolescents, sied parfaitement à la philosophie qu’ont Patrick Roy et Steve Hartley à l’approche de la série entre les Remparts de Québec et les Voltigeurs de Drummondville.

Les deux formations font partie des plus jeunes du circuit. Chez les Voltigeurs, seul Xavier Simoneau compte l’expérience des séries éliminatoires en l’absence de William Dufour, blessé, tandis que les Diables rouges en comptent sept.

Néanmoins, les deux formations sont parvenues à se maintenir en milieu de peloton cette saison, les Remparts terminant huitièmes sur 18 formations, et Drummondville, neuvième. Ils s’affronteront pour la première fois de cette série trois de cinq, à 13 h mardi, dans l’environnement protégé de Drummondville.

« Je veux qu’on prenne un match à la fois et qu’on joue pendant 60 minutes ou plus s’il y a lieu. On a une équipe jeune et on veut profiter de ce moment pour grandir en tant qu’équipe. En même temps, il faut les approcher avec confiance et voir chaque match comme un défi qui nous permet d’avancer vers le suivant », mentionnait Roy lundi.

Un discours fort semblable à celui de son vis-à-vis, Hartley.

« Je m’attends à une série âprement disputée. On a un joueur qui a l’expérience des séries donc pour que nos joueurs obtiennent ce bagage d’expérience, c’est une très bonne opportunité. On a vu nos jeunes progresser toute l’année et je suis convaincu qu’on est prêts à amorcer cette dernière étape. »

Photo d’archives Courtoisie Jonathan Roy / LHJMQ)

EN CONFIANCE

Jeunes ou pas, les Remparts et les Voltigeurs n’ont pas l’intention d’utiliser leur inexpérience comme une excuse.

« On croit en nous. Nous avons une équipe jeune, mais je pense qu’on a tous les outils pour faire un bon bout de chemin. On est solide dans toutes les facettes du jeu et les gars ont du cœur. Il y aura des surprises et on veut en faire partie », a mentionné le défenseur de 17 ans Evan Nause des Remparts.

De son côté, Simoneau aura un rôle important à jouer avec les Voltigeurs qui seront privés de Dufour pour toute la série.

« C’est la deuxième année de notre reconstruction et encore une fois, les gens ne nous voyaient pas où nous sommes présentement. Les séries, c’est une autre game. Les joueurs vont être plus physiques et il y a plus de matchs en moins de temps, mais ça reste du hockey. On a prouvé toute l’année ce dont on était capable, alors je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas en séries », croit le capitaine Simoneau.

L’APPORT DE BOB ?

D’ailleurs, Steve Hartley ne croit pas, contrairement à ce que Patrick Roy avait mentionné jeudi dernier, qu’il pourra compter sur les conseils de son père, Bob, lors de la prochaine série.

« Vous l’avez vu, ils ont gagné aujourd’hui le cinquième match de la finale de la KHL. Je pense qu’il en a assez dans son assiette avec son équipe », a-t-il répondu en souriant.