Une 20e saison pour «Sucré Salé» dès le 24 mai

Rendez-vous télévisé culturel incontournable pour bien des Québécois, «Sucré Salé» amorcera sa 20e saison le lundi 24 mai prochain, à TVA, et célébrera son anniversaire avec quelques surprises au cours de l’été.

Par exemple, on n’attendra pas la Journée des patriotes pour renouer avec la douce folie de Patrice Bélanger. Une première émission spéciale relatant 20 ans de souvenirs est d’abord programmée le dimanche 23 mai.

Pendant une heure, les deux animateurs s’étant partagé les deux décennies de «Sucré Salé», Guy Jodoin (2002-2014) et Patrice Bélanger (2015 à aujourd’hui) plongeront dans leurs souvenirs, appuyés d’extraits d’archives, se remémoreront des anecdotes savoureuses et intervieweront d’anciens chroniqueurs.

Connaissant l’humour des deux gaillards, on ne devrait pas s’ennuyer.

Puis, le lendemain, place à la saison régulière du magazine, qui promet encore une fois d’ensoleiller nos débuts de soirée. Cette année, l’équipe de «Sucré Salé» prendra la route et l’émission sera tournée dans différents lieux intérieurs et extérieurs. Comme toujours, on prendra des nouvelles des actualités de nos artistes préférés.

De plus, de nouveaux collaborateurs viennent grossir les rangs des amis de «Sucré Salé». Marie-Ève Morency, Éléonore Lagacé, Guylaine Tanguay, Marylène Gendron et Mélissa Bédard se joindront au bassin déjà fidèle de chroniqueurs composé d’habitués comme Rosalie Bonenfant, Ève Côté, Varda Étienne, Marie-Josée Gauvin, Marie-Christine Proulx, Bryan Audet, Francisco Randez, Billy Tellier, Félix-Antoine Tremblay et Simon Boulerice.

«Sucré Salé», du lundi au vendredi, à 18 h 30, dès le 24 mai (en rediffusion à 23 h 05 du lundi au jeudi, du 24 mai au 10 juin, puis à 22 h 35 le vendredi et le reste de l’été), à TVA. L’émission spéciale soulignant les 20 ans sera présentée le dimanche 23 mai, à 19 h 30.