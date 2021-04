Un jeune Québécois endeuillé lance une fondation pour «l’amour de sa vie»

Un homme endeuillé lance une fondation pour aider les enfants souffrant de maladies du cœur, une condition qui a coûté la vie à sa conjointe des 12 dernières années et à leur fils mort-né.

Tout au long de sa vie, Vanessa Malette a souffert de problèmes cardiaques qui l’ont forcée à passer plus d’une fois sous le bistouri. Elle a vécu sa première opération à cœur ouvert quand elle n’avait que 7 ans, mais plusieurs autres suivront par la suite.

En 2015, des complications liées à sa maladie alors qu’elle était enceinte ont forcé son conjoint, Simon Jean, à choisir entre sauver sa vie et sauver celle de l’enfant à naître.

Photo courtoisie

L’infirmière de profession a ainsi pu vivre quelques années de plus, mais le sort s’est acharné. Le 6 avril dernier, elle n’était âgée que de 31 ans quand elle a livré son dernier soupir à la suite d’une énième opération.

« Un traumatisme »

« [Quand je suis arrivé], j’ai essayé de la réveiller, je ne voulais pas accepter sa mort. J’ai les images qui tournent en boucle dans ma tête, c’est un traumatisme... J’ai perdu l’amour de ma vie », se remémore difficilement M. Jean, qui a appris la nouvelle en pleine nuit.

Le plus dur aura été de ne pas pouvoir être à ses côtés durant les deux derniers mois de sa vie, lorsqu’elle était hospitalisée, en raison de la pandémie.

« On ne devrait jamais vivre quelque chose du genre, surtout pas à notre âge », déplore M. Jean.

Désirant donner un sens à la mort de sa conjointe, l’entrepreneur de Gatineau a pris la décision de lancer la fondation

« Au cœur de Vanessa », avec l’aide de Charline et Diane, la sœur et la mère de Mme Mallette.

Ladite fondation aura pour but d’apporter une aide psychologique et financière aux familles ayant des enfants souffrant de problèmes cardiaques et aux parents vivant un deuil périnatal.

Aider son prochain

Si la fondation est d’abord régionale, les proches de Vanessa espèrent qu’elle pourra rayonner bientôt partout dans la province. Des démarches juridiques sont en cours pour que celle-ci soit officiellement reconnue par le gouvernement.

« On a reçu des centaines de messages de gens qui nous disaient à quel point Vanessa était spéciale pour eux. Alors on a décidé d’aider les autres comme elle l’a toujours fait de son vivant », souffle M. Jean.

Une campagne de financement GoFundMe a permis d’amasser plus de 10 500 $ pour que la fondation « Au cœur de Vanessa » puisse voir le jour.