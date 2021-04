Une PME s'est préparée à la grève au port de Montréal

Le fabricant de lits d'hôpital Rotec International, de Baie-du-Febvre, dans la région du Centre-du-Québec, ne s'est pas laissé surprendre par la grève au port de Montréal.

Face à la menace, la PME avait déjà pris des dispositions pour changer la route de ses livraisons de pièces et de composantes en provenance d'Europe et d'Asie par conteneurs. La réception se fait maintenant via les ports de Halifax et de Vancouver.

«On n'utilise plus le port de Montréal. Ce n’est pas assez fiable et on ne sait jamais quand ils vont tomber en grève, donc c'est très compliqué. Les approvisionnements en ce moment, c'est terrible pour les entreprises. Les chaînes d'approvisionnement sont perturbées partout et en plus arrive cette perturbation (la grève). Ce n'est pas facile», s’est désolé lundi en entrevue avec TVA Nouvelles Miguel Valero, président de Rotec.

La PME avait déjà souffert du court arrêt de travail des débardeurs à l'été 2020. Ses intrants avaient été bloqués pendant plusieurs jours dans le port, ce qui avait eu des impacts sur la fabrication de ce qui est considéré comme un bien médical critique dans le contexte de pandémie.

L'entreprise doit déjà composer avec la rareté à l'échelle mondiale des semi-conducteurs, la rareté des conteneurs de même que l'explosion des prix du métal et du bois.

En raison de l'absentéisme interne attribuable à la COVID-19 et des difficultés à recruter, l'entreprise ne peut en ce moment fonctionner à 100% de sa capacité.

Rotec se situe dans la circonscription du député bloquiste Louis Plamondon. Celui-ci s'opposera à une loi spéciale de retour au travail. Comme son chef, Yves-François Blanchet, il préconise le recours, d'abord, à tous les mécanismes de règlement.

«Il y a d'autres moyens pour exporter, via d'autres ports qu'on peut utiliser ou via d'autres formes de transport. Il reste que c'est un gros handicap, mais il faut qu'il y ait un règlement, et un règlement à la satisfaction des deux côtés», a plaidé M. Plamondon.