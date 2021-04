Une victoire des Sénateurs qui aide le Canadien

Les Sénateurs ont donné un généreux coup de main au Canadien de Montréal, lundi à Ottawa, en défaisant les Canucks de Vancouver au compte de 2 à 1.

Les Sénateurs se sont ainsi offerts une deuxième victoire en cinq jours contre les Canucks, eux qui disputaient le troisième duel d’une mini-série de quatre matchs. Ce quatrième duel aura lieu mercredi.

Sur la glace du Centre Canadian Tire, le gardien Marcus Hogberg a été presque parfait devant le filet de l’équipe locale, repoussant 25 des 26 rondelles dirigées vers lui. Seul le défenseur Olli Juolevi a été en mesure de le déjouer, à l’aide d’un tir de la ligne bleue.

À l’autre bout de la patinoire, Braden Holtby a lui aussi effectué 25 arrêts. Il a d’abord cédé devant Josh Norris, en première période. Lors d’une descente à deux contre un avec Brady Tkachuk, qui lui avait initialement remis le disque, l’attaquant des Sénateurs a joué de patience et a finalement opté pour un tir qui s’est retrouvé dans le fond du filet.

Tkachuk a obtenu une deuxième mention d’aide sur le but gagnant des siens, une réussite de Drake Batherson. Le produit de la Ligue de hockey junior majeur du Québec poursuit ainsi sa saison de rêve, lui qui a maintenant secoué les cordages à 17 reprises.

Les Blues ont l’énergie du désespoir

Impliqués au plus fort d’une course pour le quatrième – et dernier - rang de la division Ouest donnant accès aux séries éliminatoires, les Blues ont fait preuve de résilience en dominant l’Avalanche du Colorado au compte de 4 à 1, à St. Louis.

L’équipe locale a seulement eu besoin de 20 tirs pour venir à bout de leurs rivaux et du gardien Jonas Johansson. Vladimir Tarasenko, en avantage numérique, et Brayden Schenn ont ouvert le bal, au premier vingt, tandis que Robert Thomas et David Perron ont complété le tout, au second tiers. Le Québécois a d’ailleurs terminé sa soirée de travail avec deux mentions d’aide supplémentaires, pour un total de trois points.

Dans le camp de l’Avalanche, Nathan MacKinnon a assuré la réplique, lors d’un avantage numérique. Il a été le seul à déjouer Jordan Binnington, qui a réussi 31 arrêts.

Au classement, les Blues ont temporairement retrouvé leur place dans les séries éliminatoires. Ils possèdent un point de plus que les Coyotes de l’Arizona, qui jouent toutefois plus tard en soirée.

Les Hurricanes en séries

En obtenant un point dans une défaite de 4 à 3 en prolongation contre les Stars de Dallas au American Airlines Center, les Hurricanes de la Caroline se sont assurés d’être des séries.

Il s’agit de la troisième saison consécutive que les «Canes» atteignent les éliminatoires. C’est d’ailleurs une première dans l’histoire du club depuis qu’il s’est établi à Raleigh.

Dans l’affrontement du jour, la formation texane l’a emporté grâce à la réussite de Jamie Benn en surtemps. Joe Pavelski, Jason Dickinson et Denis Gurianov ont également fait bouger les cordages chez les vainqueurs.

La réplique des Hurricanes est venue des bâtons de Max McCormick, Jaccob Slavin et Jani Hakanpaa. Dans le cas de McCormick, c’était son premier filet de la saison.