Virus: nouvelles restrictions en Thaïlande après un record de cas et de morts

BANGKOK, Thaïlande | La Thaïlande a mis en place lundi de nouvelles restrictions pour tenter de freiner une vague épidémique sans précédent de COVID-19 sur son territoire, où ont été enregistrés des records quotidiens de cas et de morts ces derniers jours.

Le port du masque est désormais obligatoire dans les lieux publics à Bangkok, sous peine d’une amende de 20 000 bahts (environ 700$), et dans 47 autres provinces.

Les autorités de la mégalopole, l’épicentre de l’épidémie, ont également fermé un grand nombre de lieux publics (cinémas, piscines, salles de sport, etc.) après avoir ordonné la semaine dernière la fermeture des écoles, des bars et des boîtes de nuit et avoir interdit aux restaurants de servir de l’alcool.

La Thaïlande, qui compte près de 70 millions d’habitants, recense désormais au total 57 500 cas de coronavirus contre seulement 29 000 au début du mois d’avril.

Onze personnes sont mortes de la COVID-19 dimanche, un record quotidien depuis le début de la crise.

Le royaume avait été relativement épargné jusqu’à ces dernières semaines grâce à une politique très stricte de contrôle des frontières et de suivi des personnes contaminées.

Mais la vaccination de la population a pris beaucoup de retard par rapport à d’autres pays de la région.

Le premier ministre, Prayut Chan-o-cha, a déclaré sur Facebook que le gouvernement s’efforçait de se procurer davantage de doses, avec pour objectif de vacciner 300 000 personnes par jour.

Au Cambodge voisin, également en proie à une nouvelle vague, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a exhorté les propriétaires d’usines de prêt-à-porter à tout faire pour protéger leurs employés.

«Les flambées actuelles des cas dans les usines et sur les marchés nous rappellent douloureusement qu’il est important d’investir [...] afin d’aider à empêcher la propagation du virus», a déclaré dans un communiqué Li Ailan, le représentant de l’OMS au Cambodge.

Il a appelé les propriétaires d’usines à effectuer davantage de contrôles de température du personnel et à réorganiser les ateliers pour permettre une distanciation sociale.

Phnom Penh est sous confinement depuis 12 jours, et les autorités ont ordonné la semaine dernière la fermeture de tous les marchés alimentaires de la capitale pendant 14 jours.

Le Cambodge a signalé 9975 cas au total et 74 morts de la COVID-19, dont 10 samedi (un record quotidien pour ce pays de 17 millions d’habitants), d’après les données de l’OMS.

De son côté, le Laos, qui semblait avoir échappé à la pandémie l’an dernier, connaît également une recrudescence de l’épidémie: ce pays de 7,5 millions d’habitants, au système de santé très fragile, a annoncé être passé de 58 cas à 323 en moins d’une semaine.

Vientiane, sa capitale, a été placée en état d’urgence la semaine dernière, les autorités interdisant aux habitants de sortir de chez eux, sauf pour faire des courses et se rendre à l’hôpital.

