Les Forces armées déployées en Nouvelle-Écosse

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a fait le point sur la pandémie de COVID-19.

Il a débuté son point de presse en rendant hommage à deux jeunes Canadiens de moins de 13 ans qui ont perdu la vie des suites du virus dans les dernières semaines.

Après avoir expliqué comment les Forces armées étaient déployées en Ontario, Justin Trudeau a annoncé l'envoi d’une soixantaine de soldats des Forces armées en Nouvelle-Écosse confrontée à une hausse de cas de COVID-19.

Vaccination

Près de 2 millions de doses de vaccin contre la COVID livrées cette semaine, dont les 300 000 premières de Johnson & Johnson. Aussi, le Canada recevra 2 millions de doses de Pfizer par semaine à partir de la semaine prochaine

«Si on regarde le taux d’administration des vaccins – c’est-à-direle nombre de doses administrées par jour par rapport à la population – le Canada se classe régulièrement au deuxième rang des pays du G20», a dit le premier ministre.

«Notre objectif est d’assurer votre protection et celle de votre famille, et d’en finir avec la pandémie le plus rapidement possible. La lutte contre la pandémie est notre priorité absolue.»

10 millions pour la Croix-Rouge indienne

Le Canada fournira, par le biais de la Croix-Rouge canadienne, l’équivalent de 10 millions $ en équipements d’urgence pour aider l’Inde à combattre l’épidémie de COVID-19 qui ravage actuellement le pays.

Le don a été annoncé par le premier ministre Justin Trudeau lors d’un point de presse mardi.

Selon M. Trudeau, le montant servira à fournir autant des services ambulanciers d’urgence que du matériel de protection personnel.

Le premier ministre a invité les Canadiens qui veulent contribuer à l’effort de faire un don à la Croix-Rouge canadienne.

De plus, le ministre Marc Garneau doit s’entretenir avec son homologue du Pakistan plus tard en journée pour évaluer comment aider ce pays limitrophe à l’Inde.

Depuis jeudi soir dernier, le Canada a suspendu les vols en provenance de l’Inde et du Pakistan pour une période de 30 jours.

L’Inde connait une troisième vague dévastatrice de la COVID-19. La région de Delhi est particulièrement affectée. Le pays avait battu un record de nouveaux cas en une seule journée depuis le début de la pandémie, alors que le nombre de morts s’approche des 200 000.

