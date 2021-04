Épidémie d’heures supplémentaires à la Sûreté du Québec

Après le Sommet du G-7 en 2018 et les inondations majeures en 2019, ce fut au tour de la pandémie de forcer les policiers de la Sûreté du Québec à accumuler un nombre impressionnant d’heures supplémentaires l’année dernière.

Selon des données obtenues grâce à la Loi d’accès à l’information, la Sûreté du Québec(SQ) a dû débourser pour près de 85 millions $ en heures supplémentaires en 2020, bien que la province ait longtemps été mise sur pause et que la criminalité ainsi que la circulation ont alors chuté.

Il s’agit d’ailleurs d’une baisse d’environ 10 M$ par rapport aux deux années précédentes, qui avaient par contre été marquées par des événements exceptionnels, comme le G-7 en 2018 et les inondations printanières en 2019.

L’année 2020 a néanmoins été très payante pour certains policiers. Une vingtaine ont réussi à faire grimper leur salaire à 200 000 $ et plus grâce aux heures supplémentaires et aux primes.

Mieux payé que le PM

La palme revient à un agent qui compte 21 ans de service, qui a touché trois fois et demie son salaire annuel de base, pour empocher la coquette somme de 320 818 $.

C’est plus que le salaire du premier ministre du Québec et presque l’équivalent du salaire moyen d’un urgentologue.

La SQ explique que cet agent va régulièrement prêter main-forte à la couverture policière sur la Côte-Nord pendant ses journées de congé, travaillant de longues heures, toutes payées à temps et demi.

Un autre policier a touché 300 494 $, soit plus du double de son salaire, grâce à des primes de 178 000 $ (éloignement, disponibilité de service, etc.), obtenues lors d’un contrat dans une des régions isolées du Grand Nord du Québec.

Mais d’autres policiers ont passé à la caisse simplement en récoltant l’équivalent de leur salaire juste en encaissant des heures supplémentaires.

L’effet COVID

Si elle qualifie ces cas « d’exceptionnels » en raison des projets spéciaux sur lesquels des policiers sont affectés, la SQ indique que la pandémie a également eu un impact sur la banque d’heures supplémentaires.

« On a des policiers qui travaillent à assurer le respect des règles sanitaires. Ça nécessite beaucoup de déplacements, de vérifications, de surveillance. Il y a des coûts associés à ça », souligne le capitaine Nicolas Roberge, du service des communications.

« Il y a eu des policiers qui ont dû être remplacés en raison de leurs conditions médicales, qui ont été retirés ou mis en télétravail », indique pour sa part le président de l’Association des policières et policiers du Québec, Dominic Ricard, pour expliquer le recours accru aux heures supplémentaires. Il souligne au passage qu’une hausse des effectifs serait bienvenue.

Enfin, le capitaine Roberge ajoute que malgré la pandémie, les policiers ont continué à intervenir en lien avec le crime organisé, des courses de rue, des recherches d’urgence et des cas de violence conjugale, entre autres.

LES 20 POLICIERS SYNDIQUÉS LES MIEUX PAYÉS À LA SQ EN 2020



Grade Entrée en fonction Salaire Temps supplémentaire Primes Total 1 Agent 1990 92 352 $ 185 382 $ 43 085 $ 320 818 $ 2 Sergent 1998 112 337 $ 10 071 $ 178 087 $ 300 494 $ 3 Sergent 2004 104 582 $ 136 416 $ 6996 $ 247 993 $ 4 Sergent 1997 102 544 $ 25 848 $ 117 222 $ 245 614 $ 5 Agent 1999 91 203 $ 97 198 $ 39 185 $ 227 586 $ 6 Sergent 1998 106 984 $ 110 374 $ 4061 $ 221 420 $ 7 Agent 1997 92 352 $ 943 $ 125 291$ 218 585 $ 8 Sergent 2002 105 057 $ 109 046 $ 17 $ 214 120 $ 9 Sergent 1998 101 830 $ 109 284 $ 1625 $ 212 740 $ 10 Agent 2002 95 258 $ 97 871 $ 18 633 $ 211 762 $ 11 Sergent 2008 115 940 $ 92 837 $ 1285 $ 210 062 $ 12 Sergent 2000 104 582 $ 95 375 $ 7846 $ 207 802 $ 13 Agent 1997 92 352 $ 106 296 $ 8473 $ 207 121 $ 14 Sergent 1996 108 194 $ 94 436 $ 1393 $ 204 024 $ 15 Sergent 1995 174 779 $ 24 508 $ 4245 $ 203 533 $* 16 Sergent 2011 101 371 $ 84 190 $ 15 788 $ 201 349 $ 17 Agent 2003 97 557 $ 72 269 $ 30 777 $ 200 603 $ 18 Agent 1997 96 554 $ 97 731 $ 5572 $ 199 858 $ 19 Sergent 1988 106 984 $ 77 973 $ 14 206 $ 199 163 $ 20 Sergent 1993 106 984 $ 81 437 $ 10 629 $ 199 051 $

* Remboursement d’un congé à traitement différé après son annulation.