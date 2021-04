Équipe de basketball à Montréal: la LECB demande l’aide des amateurs

La Ligue élite canadienne de basketball (LECB) a demandé l’aide des partisans de basketball pour déterminer l’identité que prendra sa nouvelle équipe, qui doit amorcer ses activités à Montréal en 2022.

La LECB, dont le site web est uniquement en anglais, avait annoncé le 5 février dernier l’attribution d’une organisation à la métropole québécoise, avant d’indiquer le mois suivant qu’Annie Larouche, qui avait passé les 25 années précédentes chez les Alouettes de Montréal, allait œuvrer comme directrice des opérations.

Mardi, la LECB a mis en ligne un sondage où les amateurs peuvent proposer des noms, des symboles, des couleurs et des mascottes pour l’équipe à venir. Ils peuvent également joindre des fichiers pour illustrer leurs propositions.

«Montréal a une culture sportive profonde grâce aux nombreuses qualités uniques qui font d'elle l’une des plus grandes villes du monde. Et une concession professionnelle de basketball qui s’y trouve doit refléter cela, a déclaré le commissaire Mike Morreale dans un communiqué. Nous voulons nous assurer que le nom d’une nouvelle équipe reflétera la fierté des Montréalais à l'égard de leur communauté et la passion qu’ils ont pour leurs équipes sportives.»

La ligue, dont la première saison a eu lieu en 2019, compte actuellement sept équipes, situées à Edmonton, Abbotsford, Guelph, Hamilton, Ottawa, St. Catharines et Saskatoon. Les Blackjacks d’Ottawa sont devenus l’été dernier la première équipe d’expansion du circuit, qui souhaite se rendre à 12 clubs d’un océan à l’autre.

Comme bien d’autres circuits sportifs toutefois, la LECB a été durement touchée par la pandémie de COVID-19. Après une campagne inaugurale de 20 parties qui a couronné les Rattlers de la Saskatchewan, elle a dû se contenter d’un tournoi de deux semaines l’été dernier.

La semaine dernière, la ligue avait annoncé que la saison de 14 matchs prévue cet été était reportée au 24 juin; elle devait initialement commencer le 5 juin.