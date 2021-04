Escale montréalaise confirmée

L’arrivée de la nouvelle saison du circuit satellite canadien de la PGA, le Mackenzie Tour, amène son lot de défis. Les restrictions de voyages et les mesures sanitaires donnent des maux de tête aux organisateurs. Dans un calendrier qui comporterait huit tournois à travers le pays, l’escale montréalaise est toutefois confirmée.

Le circuit fera l’annonce de son calendrier d’environ huit événements au fil des prochaines semaines. Mais les organisateurs ont déjà fait savoir qu’ils s’arrêteront au club de golf Le Blainvillier, sur la Rive-Nord de Montréal, à la fin juillet.

Cet arrêt figurait au calendrier 2020 du Mackenzie Tour avant son annulation en raison de la pandémie.

Le tournoi sera toutefois différent puisque la semaine dernière, la direction du PGA Tour a confirmé la création d’un autre circuit satellite pour pallier les restrictions sanitaires en vigueur au Canada.

Quarantaine

Après des semaines de négociations et de planification avec les autorités du gouvernement Trudeau, le PGA Tour s’est rendu à l’évidence qu’il était impossible d’opérer un circuit de développement comptant des joueurs nord-américains et internationaux. Les règles d’entrée au pays et les normes à respecter compliquaient énormément l’opération d’un circuit composé à environ 75 % de golfeurs américains.

Il a donc mis sur pied le Forme Tour, qui regroupera les Américains qui devaient évoluer sur le Mackenzie Tour cet été dans calendrier d’une dizaine d’événements éparpillés sur la côte est des États-Unis. Selon leur statut de priorité en vertu des qualifications, les Canadiens pourront y participer. Mais s’ils doivent rentrer au pays, ils seront soumis à la quarantaine.

Des choix s’annoncent déchirants (voir autre texte plus bas).

« Il fallait prendre une décision rapidement pour permettre à nos joueurs de s’élancer, a indiqué le directeur général du Mackenzie Tour, Scott Pritchard, au Journal. Le circuit est scindé en deux parties, l’une au nord de la frontière et l’autre au sud.

« L’évènement dans la région de Montréal est confirmé tant que nous avons les accords des autorités locales, a-t-il ajouté. C’est Golf Québec qui gère le tout. »

L’organisme provincial avait repris l’organisation du tournoi en septembre 2019 au club de golf Elm Ridge, sur l’île Bizard.

Sport extérieur

Comme les compétitions sont encore proscrites, Golf Québec a fait parvenir ses plans et son protocole sanitaire en début de semaine en vue de l’évènement de juillet. Le directeur général Jean-Pierre Beaulieu croise les doigts.

« On espère que les sports individuels pratiqués à l’extérieur puissent être traités différemment, car en ce moment, tous les sports sont dans le même panier », a-t-il rappelé.

« Le Québec doit recevoir quatre championnats nationaux cet été en plus du tournoi professionnel du Mackenzie Tour. On met de la pression et on espère que nos plans fonctionnent. »

Il devra aussi convaincre les meilleurs Québécois de se présenter à Blainville en juillet. Ceux-ci songent déjà à s’exiler aux États-Unis, où les opportunités sont beaucoup plus nombreuses et alléchantes.

Les professionnels de la PGA du Québec, de la PGA du Canada et les meilleurs amateurs au pays seront sollicités.

De sérieuses décisions à venir

Traverser ou non la frontière pour évoluer avec les meilleurs golfeurs sur le circuit de développement de la PGA, voilà la question que se posent les Québécois en prévision de l’été.

Car l’enjeu est très différent.

En évoluant sur le Forme Tour aux États-Unis, le petit frère du Mackenzie Tour Canada instauré spécialement cette année, les golfeurs québécois peuvent lorgner l’une des cartes disponibles pour la saison 2022 du Korn Ferry Tour, l’antichambre de la PGA.

Sur le Mackenzie en sol canadien, ils ne peuvent espérer mieux qu’une carte permanente du circuit en prévision de la prochaine campagne.

Photo d'archives

« En ce moment, je réfléchis beaucoup. Tout est une question de logistique de calendrier. La règle de la quarantaine change beaucoup de choses », a fait savoir Joey Savoie, qui vient justement de terminer sa période d’isolement après être rentré à la maison.

« La saison commencera plus tôt aux États-Unis, ce qui sera avantageux, a ajouté celui qui a l’intention de s’y exiler pour participer à quelques tournois en vertu de son statut conditionnel gagné en qualifications. Je ne sais pas toutefois si je vais y aller au début ou vers la fin du calendrier. »

Plusieurs facteurs

Hugo Bernard est aussi en réflexion sur ses plans de l’été.

Photo d'archives, Mackenzie tour

Installé en Floride, il veut d’abord compléter sa saison sur le circuit LatinoAmerica où il a d’ailleurs enregistré sa meilleure performance il y a un mois. Il avait pris le 14e rang au Mexique. Deux tournois sont encore à l’horaire en juin.

« Tout va dépendre des objectifs et des avantages pour gagner une carte du Korn Ferry. Il faut aussi tenir compte des bourses sur chaque circuit », a-t-il indiqué dans une discussion téléphonique.

Dans un contexte aussi volatil et incertain, les athlètes éprouvent des difficultés à planifier leur horaire. Surtout au Canada. La solution miracle n’existe pas.

« Ça brette ici »

Traverser la frontière américaine, où il est possible de participer à un large éventail de tournois, rend la chose alléchante. Ils ne peuvent négliger leur avenir sur les allées après une année au ralenti.

C’est d’ailleurs ce qu’a évoqué Étienne Brault, de retour au Québec depuis plus de deux semaines. Nul doute, il s’établira aux États-Unis à la fin mai.

« C’est sûr que je retourne là-bas. Je suis tanné que ça brette ici. J’ai déjà mon statut conditionnel du Mackenzie Tour pour 2021. Je n’en veux pas un autre. C’est le temps d’avancer. Je veux aller jouer avec les meilleurs et cheminer dans ma carrière. »