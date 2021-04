Le centre commercial Le Boulevard fermera ses portes après 68 ans d'histoire

Le centre commercial Le Boulevard va fermer ses portes, faisant disparaître de nombreux commerces de proximité desservant la population du secteur de Saint-Léonard, à Montréal.

Le terrain du centre commercial qui existe depuis 1953 sera exproprié en raison du prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal.

Si seulement une partie des terrains devait être expropriée, le propriétaire du centre commercial, la société privée de développement et de gestion d’immeubles commerciaux Crofton Moore, a préféré s’en départir totalement, jugeant que les commerces seraient appelés à mourir à petit feu.

Crofton Moore a refusé d’accorder une entrevue à TVA Nouvelles sur la question, mais les citoyens rencontrés sur placent se disaient attristé de voir l’endroit disparaitre.

«C’est pas bon parce que ça fait tellement d’années que les gens viennent ici, c’est des habitués. Moi-même je ne sais pas où je vais aller. Les autres c’est Galeries d’Anjou ou Place Versailles, y’en a pas d’autre de proche», a expliqué une cliente rencontrée sur place.

«Ils vont faire des condos après? C’est la pire chose à faire. Ça détruit la ville», jugeait un client de l’endroit

«C’est dommage! C’est bon d’un côté avec le métro qui va arriver, mais en même temps, on est habitué de venir ici. Il y a le métro, la SAQ, la banque, il y a beaucoup de choses qu’on offre ici, ‘’you know’’», ajoute un résident un peu plus jeune.

Situé au coin des boulevards Pie-IX et Jean-Talon, une soixantaine de commerces y sont établis. On y retrouve une épicerie, des restaurants, des boutiques de vêtements, une pharmacie, une SAQ, des bijouteries, un détaillant de meubles, et un Canadian Tire.

La disparition de ce centre commercial arrive à un moment où les consommateurs consomment toujours plus localement, particulièrement depuis le début de la pandémie, notamment en raison du télétravail qui incite les gens à faire leurs achats près de chez eux.