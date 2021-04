Le grand patron de Vidéotron quitte l’entreprise

Le président et chef de la direction de Vidéotron quittera la tête de l'entreprise de câblodistribution au début du mois de juin pour s'attaquer à de nouveaux projets, a annoncé Québecor mardi.

Nommé dans ses fonctions en janvier 2019, mais ayant passé une vingtaine d'années chez Québecor, Jean-François Pruneau a fait le choix de quitter son poste pour se consacrer à des projets d'investissement personnel. Il quittera officiellement l'entreprise le 4 juin.

Avant de devenir président et chef de la direction, il avait notamment été vice-président principal et chef de la direction financière de Québecor.

«C'est avec le sentiment du devoir accompli que je tourne aujourd'hui une page importante de ma vie professionnelle. Je quitte une organisation en bonne posture, qui pourra compter sur une équipe de grande qualité pour continuer son ascension», a commenté M. Pruneau par communiqué.

Sous sa gouverne, Vidéotron a notamment lancé sa plateforme connectée Helix, en plus de dévoiler son réseau 5G et de poursuivre son expansion dans les régions du Québec, en branchant toujours plus de foyers à internet haute vitesse et en faisant l'acquisition de câblodistributeurs locaux comme Cable Amos et Cablovision Warwick.

Le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, a souligné le dévouement de Jean-François Pruneau. «Son leadership marqué, tout comme son sens des affaires aiguisé, ont grandement contribué au développement de notre plan d'affaires et à la solidité de notre entreprise. Je lui souhaite le meilleur des succès dans cette nouvelle étape», a-t-il affirmé.

Les fonctions de M. Pruneau seront occupées, après son départ, par le président et chef de la direction de Québecor Média afin de favoriser «encore davantage une dynamique d'efficacité et de leadership entre les deux entreprises».