Pour tout savoir sur le métier de carrossier

Bien que le domaine de la carrosserie soit absolument essentiel, ce secteur d’activité demeure méconnu du grand public.

Pour en apprendre davantage sur ce métier, Antoine Joubert et Germain Goyer ont reçu Valérie Brunet, gestionnaire du Groupe Morin, à l’émission Le Guide de l’auto sur QUB radio.

Interrogée quant à l’évolution de cette branche de l’automobile, Mme Brunet a raconté que «c’est vraiment la technologie qui a rendu le métier de carrossier plus complexe qu’avant. Donc, changer un phare, on pouvait faire ça rapidement avant, mais maintenant, il faut penser à beaucoup plus de choses, comme des capteurs et des radars qu’il faut calibrer ensuite».

Avec elle, les animateurs ont également échangé sur la pénurie de main-d’œuvre et sur la formation offerte.

Actualités de la semaine

Au cours de cette émission, il a aussi été question du Salon de l’auto de Shanghai, du premier véhicule développé par Huawei, de la taxe fédérale pour les véhicules de luxe ainsi que de l’échelle de prix de la Volkswagen Taos.

Essais routiers

Toujours au cours de la même émission, Antoine Joubert et Germain Goyer ont livré leurs impressions sur le Kia K5 GT et le Ford F-150 2021.

Réponses aux questions du public

Antoine Joubert et Germain Goyer répondent aux questions du public concernant les Ford Explorer, Volkswagen Atlas, Audi A4, Genesis G70 et Hyundai Nexo.

Le Guide de l'auto, c'est tous les samedis à 10 h sur QUB radio, et en reprise le dimanche à 14 h.